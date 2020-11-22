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زراعة الشمال: توزيع شهادات ترخيص مزارع "الدجاج" المجانية للمزارعين

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 12:45

زراعة الشمال: توزيع شهادات ترخيص مزارع "الدجاج" المجانية للمزارعين
زراعة الشمال: توزيع شهادات ترخيص مزارع

غزة- الرأي

نظمت مديرية زراعة وبيطرة شمال غزة، ندوة لمزارعين الدجاج اللاحم في محافظة الشمال.
وخلال الندوة جرى توزيع شهادات ترخيص المزارع المجانية للمزارعين.
ورحب م. جبر قرموط مدير مديرية شمال غزة بأصحاب المزارع، مثمنا جهودهم الكبيرة في انتاح الدجاج اللاحم، وتوفير هذه السلعة الاساسية للمواطنين في ظل الضروف الصعبة التي يمر بها شعبنا من حصار ووباء.
وأكد على استعداد الوزارة التام لتلبية نداء المزارعين، وتوفير كافة الخدمات الارشادية والفنية التي من شأنها تحسين تربية الدواجن في القطاع.
من جانبه قدم د. نائل السعدي مدير مديرية البيطرة نصائح وإرشادات للمربين تضمنت حسن اختيار ،واستقبال الصوص، وتوفير الجو المناسب والتعامل الصحيح مع موسم الشتاء، وتقلبات الطقس وفترات الامان للأدوية والعمر القانوني للتسويق.
كما شدد م. صالح حمد ممثل قسم الانتاح الحيواني على ضرورة، وأهميةإجراء تراخيص المزارع لوضعها داخل اطار ونظم وزارة الزراعة، وتسهيل عملية تقديم الخدمات الارشادية والفنية واللوجستيةلها التي من شأنها تحسين من انتاج هذه المزارع وتقليل نسبة الضرر بها.
 

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