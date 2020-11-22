بلدية خان يونس ووكالة الغوث تستعدان لتطوير شارع البحر بالمخيم

خان يونس- الرأي

قالت بلدية خان يونس جنوب محافظات إنها تجري وبالتعاون مع وكالة الغوث (UNRWA) استعدادات مكثفة لتطوير شارع رقم (7) البحر "أحمد ياسين" الواقع في المخيم الغربي بتمويل من منحة ألمانية بقيمة مليون دولار .

وأكد رئيس البلدية م. علاء الدين البطة على أن بلدية خان يونس ووكالة الغوث تعملان بشكل مستمر على تنفيذ مجموعة من المشاريع الهامة التي تخدم كافة القطاعات في مخيم خان يونس ومن بينها تطوير الطرق وخلق فضاءات جديدة وفتح شوارع وذلك على الرغم من الظروف السائدة التي خلفها الحصار وشح الامكانيات في ظل جائحة كورونا التي عصفت بمناحي الحياة كافة ،مشيراً في ذات السياق الى أن البلدية ماضية في تطوير كافة شوارعها لخدمة أبناء شعبنا .

وشدد البطة على أن البلدية تولي موضوع تطوير الشوارع أهمية كبيرة لخدمة السكان والتخفيف من تداعيات الظروف الراهنة، لافتًا إلى أن البلدية تمتلك رزمة من المشاريع تستهدف البنية التحتية والفوقية في كافة الأحياء لتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن مشروع تطوير الشارع المذكور يبدأ من الجزئية الواقعة من مفترق الضهرة وحتى مسجد الشافعي غربًا وبطول (600)متر تقريباً.

وبين مكونات المشروع التي تشمل إزالة القشرة الأسفلتية بالكامل وتجريف الأرصفة وتعديل مناسيب الشارع وإنشاء أرصفة ببلاط الانترلوك وتركيب حجر جبهه، وتمديد شبكات جديدة للمياه وخطوط الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار ووصلات لمنازل المواطنين، وردم الحفر الامتصاصية للصرف الصحي القديمة الخاصة بالسكان، بالإضافة إلى تركيب شبكة انارة جديدة مزودة بأجهزة الطاقة الشمسية وكذلك إشارات مرورية، وتعبيد حرم الشارع باتجاهين.

وتقدم البطة بالشكر والتقدير لإدارة الوكالة في قطاع غزة وعلى رأسها م. محـمد الرياطى رئيس برنامج البنى التحتية وتطوير المخيمات ومدير المشروع م. معين مقاط ومدير منطقة خان يونس د. محـمد العايدي على الجهود الكبيرة التي يقومون بها من أجل تطوير مخيم خان يونس.

ومن جهته أكد مدير مشاريع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين م. معين مقاط، بأن الوكالة وبالتنسيق مع بلدية خان يونس تسعى لخدمة اللاجئين في المخيم، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع مؤسسة دولية مانحة من أجل تطوير شارع رقم (7) البحر بمنحة من دولة ألمانيا، مبينًا أهمية المشروع سيما وأن الشارع المذكور يعتبر الشارع الرئيس في المخيم ويؤمه كافة سكان محافظة خان يونس.

