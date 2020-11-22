الزراعة: تسويق أول شحنة فراولة الى المحافظات الشمالية

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية، عن بدء حصاد وتسويق محصول "الفراولة" الذهب " الأحمر في فطاع غزة.

وباشرت الطواقم الفنية في الادارة العامة للتسويق والمعابر بالتعاون مع وقاية النبات والحجر الزراعي، وبمشاركة مديرية زراعة شمال غزة العمل متابعة جميع محطات الفرز والتعبئة من قبل المهندسين المختصين في فحص الجودة في وزارة الزراعة،

وتمكّن مزارعو التوت الأرضي، "الفراولة"، في شمال قطاع غزة، اليوم، من تسويق اول شحنة الى المحافظات الشمالية تقدر ب 2.5طن خلال الموسم الجديد 2020_2021، وذلك عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي.

يذكر أن المساحة المزروعة من محصول الفراولة لهذا الموسم بلغت (2427) دونم، ومن المتوقع انتاج (7000) طن

