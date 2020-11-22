وكالة الرأي الفلسطينية حماس: "السلوك العدواني" للاحتلال هو المسؤول عن المرحلة المقبلة وكالة الرأي الفلسطينية لأول مرة منذ عام 2007.. تسويق منتجات غذائية في أسوق الضفة الغربية وكالة الرأي الفلسطينية "النقل والمواصلات"ينظم ورشة عمل لإعداد موازنة البرامج والأداء وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة: تسويق أول شحنة فراولة الى المحافظات الشمالية وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة العالمية" للرأي: المنظومة الصحية بغزة قد تنهار وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تبحث نقل محلات "سوق فراس" لسوق "اليرموك" الشعبي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس ووكالة الغوث تستعدان لتطوير شارع البحر بالمخيم وكالة الرأي الفلسطينية نصائح وإرشادات غذائية في ظل مرض(كوفيد 19) وكالة الرأي الفلسطينية طرق وقاية كبار السن من خطر الإصابة بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الشمال: توزيع شهادات ترخيص مزارع "الدجاج" المجانية للمزارعين
أخبار » الأخبار الحكومية

"النقل والمواصلات"ينظم ورشة عمل لإعداد موازنة البرامج والأداء

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 02:10

"النقل والمواصلات"ينظم ورشة عمل لإعداد موازنة البرامج والأداء

غزة- الرأي

عقدت وحدة التخطيط التابعة لقطاع الشئون الإدارية والمالية  في وزارة النقل والمواصلات، ورشة عمل تهدف لإعداد موازنة البرامج والأداء و المعمول بها من قبل وزارة المالية .
وحضر الورشة رئيس قطاع الشئون الإدارية والمالية وعدد من المدراء العامون ومسئولي البرامج والوحدات والدوائر المختصة .
واستعرض م نايف الأغا من وحدة التخطيط موازنة البرامج والأداء والتي تضمنت توضيح للإطار الاستراتيجي للوزارة وكذلك البرامج الرئيسية والأنشطة والمؤشرات الرئيسية لكل نشاط ، وتم خلال الورشة توزيع النماذج المخصصة لكل بند وبرنامج من برامج الموازنة على رؤساء البرامج ومسئولي الوحدات والأنشطة .
وتم الاتفاق على مناقشة هذه النماذج بعد الانتهاء من إعدادها مع كل وحدة تنظيمية على حدة .
وتأتي هذه الورشة ضمن الأنشطة والبرامج التي تقوم بها وحدة التخطيط من أجل الارتقاء بأداء وعمل الوزارة ضمن الخطة التشغيلية لعام 2020 م .
 

126571843_3634211453327278_3101050503617061384_o
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

لأول مرة منذ عام 2007.. تسويق منتجات غذائية في أسوق الضفة الغربية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟