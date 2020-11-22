"النقل والمواصلات"ينظم ورشة عمل لإعداد موازنة البرامج والأداء

غزة- الرأي

عقدت وحدة التخطيط التابعة لقطاع الشئون الإدارية والمالية في وزارة النقل والمواصلات، ورشة عمل تهدف لإعداد موازنة البرامج والأداء و المعمول بها من قبل وزارة المالية .

وحضر الورشة رئيس قطاع الشئون الإدارية والمالية وعدد من المدراء العامون ومسئولي البرامج والوحدات والدوائر المختصة .

واستعرض م نايف الأغا من وحدة التخطيط موازنة البرامج والأداء والتي تضمنت توضيح للإطار الاستراتيجي للوزارة وكذلك البرامج الرئيسية والأنشطة والمؤشرات الرئيسية لكل نشاط ، وتم خلال الورشة توزيع النماذج المخصصة لكل بند وبرنامج من برامج الموازنة على رؤساء البرامج ومسئولي الوحدات والأنشطة .

وتم الاتفاق على مناقشة هذه النماذج بعد الانتهاء من إعدادها مع كل وحدة تنظيمية على حدة .

وتأتي هذه الورشة ضمن الأنشطة والبرامج التي تقوم بها وحدة التخطيط من أجل الارتقاء بأداء وعمل الوزارة ضمن الخطة التشغيلية لعام 2020 م .

