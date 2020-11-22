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بالتنسيق والتعاون مع اللجنة القائمة على المبادرة

التنمية الإجتماعية تعلن موعد صرف مبادرة عيلة واحدة

22 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 03:51

صرف
صرف

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، أنها بصدد صرف دفعة جديدة من مبادرة "عيلة وحدة"، وذلك بالتنسيق مع اللجنة القائمة على المبادرة.

ويذكر أن مخصصات الدفعة هي من التبرعات التي تبرع بها موظفو الحكومة بغزة من مستحقاتهم لصالح الأسر الفقيرة والمحتاجة وذلك بناءً على المعايير التي تنطبق على الحالات المشمولة في الصرف.

 وأكدت الوزارة أن الصرف سيبدأ من بنك البريد بدء من يوم الثلاثاءالموافق 24 نوفمبر 2020، وذلك بحسب كشف الأسماء الذي تم اعتماده من وزارة التنمية الاجتماعية، وسيتم ابلاغ الاسماء المستفيدة من خلال رسائل نصية.

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