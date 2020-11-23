إطلاق قمر مراقبة الأرض الإصطناعي "سينتينل 6" إلى الفضاء

تم إطلاق القمر الاصطناعي سينتينل 6 مايكل فرايليتش، الذي من المفترض أن يراقب محيطات الأرض ويرسم خرائط لها، بنجاح إلى الفضاء.

وتم إطلاقه صباح يوم السبت الماضي من على متن قاذفة بقاعدة فاندنبرج الجوية في كاليفورنيا. وبثت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عملية الإطلاق على الهواء مباشرة عبر موقعها على الإنترنت.

وسيرصد القمر الاصطناعي التغيرات في مستويات سطح البحر بدقة كنتيجة خطيرة لتغير المناخ.

وتجري المهمة بالتعاون بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية والمنظمة الأوروبية للأرصاد الجوية والإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي.

وسيجري التحكم في القمر الاصطناعي من مركز في المنظمة الأوروبية للأرصاد الجوية في مدينة دارمشتات الألمانية، في إطار برنامج كوبرنيكوس لرصد الأرض.