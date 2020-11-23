"السعدي" يتوج ببطولة الاتحاد الرابعة لقفز الحواجز بغزة

توج الفارس الدولي محمد خالد السعدي 16 عاماً الملقب بالياقوتة السوداء، بكأس المركز الأول لفئة الفرسان المتقدمين على صهوة فرسه "بلوتونيوم" في سباق بطولة الأصدقاء الرابعة للجري بالخيول على مضمار النادي المقام على شاطئ البحر المتوسط قبالة غزة. واحتل السعدي الذي حقق ألقابا متقدمة منذ انطلاق البطولات الرسمية، صدارة بطولة النخبة للفرسان للموسم الجديد 2020، بقفزه للحواجز بارتفاع 110 سم، بواقع 12 حاجزاً، دون أخطاء، بزمن 32،65 دقيقة.

وحضر البطولة والتتويج عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للرياضة، ورمزي عبد العال نائب رئيس الاتحاد والأعضاء، ورؤساء الأندية، وعشاق الجري بالخيول وعائلات الفرسان.

وجاء في المركز الثاني الفارسة البطلة مي العلمي من نادى الجواد، والثالث الفارس البطل محمد أبو العوف من نادى الملكي. وفي فئة 100 سم، فاز بالمركز الأول الفارس محمد أبو شريعة من النادي الملكي، والثاني الفارس فادي الغلايني من الأصدقاء، والثالث الفارس أحمد مشتهى من الجواد. وفي فئة 90 سم، حاز المركز الأول الفارس يوسف الخضري من نادى الجواد، والثاني الفارس محمود الهليس من الملكي، والثالث الفارس عمر عابدين من الجواد.

وفي فئة 80 سم، فاز بالمركز الأول والثاني الفارس كريم الدردساوي، من الجواد، والثالث الفارس خالد موسى من نادى الجواد.

وقال هنية إن تتويج الأبطال جاء عقب الإعداد الجيد والمثابرة والجد والاجتهاد، وإن جميع الفرسان بذلوا كل ما بوسعهم للارتقاء بها .

من جانبه، قال خالد السعدي الذي يشرف على رعاية نجله، إن تحقيق الفارس محمد هذه المرتبة المتقدمة، جاء بعد مجهود مضنية وتحضيرات جادة له.