ليفربول يقاسم توتنهام صدارة البريميرليغ بثلاثية في ليستر

تقاسم ليفربول صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز مع توتنهام، بانتصار مريح على حساب ضيفه ليستر سيتي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “أنفيلد روود”، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثية مع الرأفة، في إطار منافسات الجولة التاسعة للدوري الأغلى والأشهر عالميا.

تبادل كلا الفريقين الهجمات الخجولة في أول 10 دقائق، بدأت بانطلاقة من نابي كيتا من الجانب الأيمن، ومن ثم مرر الكرة لكورتيس جونز، ليطلق تصويبة قوية، إلا أن الحارس كاسبر شمايكل كان لها بالمرصاد، ليرد فريق الثعالب بهجمة مرتدة، انتهت بعرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء إلى بارنيز، ليقابلها بتسديدة مباغتة علت العارضة بقليل.

وجاء هدف أحمر الميرسيسايد الأول، عن طريق ركلة ركنية، أرسلها جيمس ميلنر من الجانب الأيمن، ارتطمت في رأس مدافع مانشستر يونايتد الأسبق فيل جونز، وفي الأخير سكنت شباك حارسه الاسكندينافي بالنيران الصديقة، قبل أن يعزز دييغو غوتا تقدم فريقه بالهدف الثاني، برأسية نموذجية من داخل مربع العمليات.

وتفنن رجال يورغن كلوب في إهدار الفرصة السهلة تلو الأخرى، بدأها السنغالي ساديو ماني بإضاعة فرصة انفراد صريح مع حامي عرين الضيوف، وتبعه روبرتو فيرمينو بتسديدة صاروخية ارتطمت في القائم الأيمن، ثم تابعها برعونة مبالغ فيها، ليبعدها المدافع من على خط المرمى.

وقبل إطلاق صافرة النهاية بأربع دقائق، أطلق فيرمينو رصاصة الرحمة الثالثة على برندان رودغرز وكتيبته، عن طريق ركلة ركنية أُرسلت من الجانب الأيمن على رأسه، ليودعها في أقصى الزاوية اليسرى للحارس المغلوب على أمره، مؤكدا أحقية الريدز في النقاط الثلاث الثمينة.

بهذه النتيجة، يكون حامل اللقب قد رفع رصيده إلى 20 نقطة، ليتقاسم الصدارة مع فريق المدرب جوزيه مورينيو، بعد انتصاره على مانشستر سيتي ومدربه بيب غوارديولا بهدفين نظيفين في قمة السبت، فيما تراجع ليستر إلى المرتبة الرابعة بتجمد رصيده عند 18 نقطة.