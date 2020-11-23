وكالة الرأي الفلسطينية ثنائية لوكاكو تقود انتفاضة إنتر وكالة الرأي الفلسطينية ليفربول يقاسم توتنهام صدارة البريميرليغ بثلاثية في ليستر وكالة الرأي الفلسطينية "السعدي" يتوج ببطولة الاتحاد الرابعة لقفز الحواجز بغزة وكالة الرأي الفلسطينية رجل يعود للحياة بعد توقف قلبه 45 دقيقة وكالة الرأي الفلسطينية سمكة قرش تقتل رجلاً في أستراليا وكالة الرأي الفلسطينية إندونيسي يشكو من "الغش" بعد أن باع جزءا من نيزك مقابل 14 ألف دولار وكالة الرأي الفلسطينية "شلل بيل" أحد أعراض فيروس كورونا الشائعة حديثاً وكالة الرأي الفلسطينية لغز نقص الأكسجين الصامت الناجم عن فيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية طرق بسيطة تساعدك فى علاج وجع العضلات بعد التمرين وكالة الرأي الفلسطينية إطلاق قمر مراقبة الأرض الإصطناعي "سينتينل 6" إلى الفضاء
أخبار » الرياضة و الملاعب

ليفربول يقاسم توتنهام صدارة البريميرليغ بثلاثية في ليستر

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:01

ليفربول يقاسم توتنهام صدارة البريميرليغ بثلاثية في ليستر
ليفربول يقاسم توتنهام صدارة البريميرليغ بثلاثية في ليستر

تقاسم ليفربول صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز مع توتنهام، بانتصار مريح على حساب ضيفه ليستر سيتي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “أنفيلد روود”، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثية مع الرأفة، في إطار منافسات الجولة التاسعة للدوري الأغلى والأشهر عالميا.

تبادل كلا الفريقين الهجمات الخجولة في أول 10 دقائق، بدأت بانطلاقة من نابي كيتا من الجانب الأيمن، ومن ثم مرر الكرة لكورتيس جونز، ليطلق تصويبة قوية، إلا أن الحارس كاسبر شمايكل كان لها بالمرصاد، ليرد فريق الثعالب بهجمة مرتدة، انتهت بعرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء إلى بارنيز، ليقابلها بتسديدة مباغتة علت العارضة بقليل.

وجاء هدف أحمر الميرسيسايد الأول، عن طريق ركلة ركنية، أرسلها جيمس ميلنر من الجانب الأيمن، ارتطمت في رأس مدافع مانشستر يونايتد الأسبق فيل جونز، وفي الأخير سكنت شباك حارسه الاسكندينافي بالنيران الصديقة، قبل أن يعزز دييغو غوتا تقدم فريقه بالهدف الثاني، برأسية نموذجية من داخل مربع العمليات.

وتفنن رجال يورغن كلوب في إهدار الفرصة السهلة تلو الأخرى، بدأها السنغالي ساديو ماني بإضاعة فرصة انفراد صريح مع حامي عرين الضيوف، وتبعه روبرتو فيرمينو بتسديدة صاروخية ارتطمت في القائم الأيمن، ثم تابعها برعونة مبالغ فيها، ليبعدها المدافع من على خط المرمى.

وقبل إطلاق صافرة النهاية بأربع دقائق، أطلق فيرمينو رصاصة الرحمة الثالثة على برندان رودغرز وكتيبته، عن طريق ركلة ركنية أُرسلت من الجانب الأيمن على رأسه، ليودعها في أقصى الزاوية اليسرى للحارس المغلوب على أمره، مؤكدا أحقية الريدز في النقاط الثلاث الثمينة.

بهذه النتيجة، يكون حامل اللقب قد رفع رصيده إلى 20 نقطة، ليتقاسم الصدارة مع فريق المدرب جوزيه مورينيو، بعد انتصاره على مانشستر سيتي ومدربه بيب غوارديولا بهدفين نظيفين في قمة السبت، فيما تراجع ليستر إلى المرتبة الرابعة بتجمد رصيده عند 18 نقطة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

لأول مرة منذ عام 2007.. تسويق منتجات غذائية في أسوق الضفة الغربية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟