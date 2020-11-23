النائب العام يؤكد على تعزيز التوافق على الاجماع الوطني

غزة- الرأي

أكد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، خلال اجتماعه مع رئيس وحدة التنسيق الفصائلي بوزارة الداخلية المقدم حقوقي محمد ابو جلمبو، على تعزيز التوافق على الإجماع الوطني، والامتثال لسيادة القانون، وإنفاذ القرارات القضائية، وإجراءات النيابة العامة بحق العابثين بأمن المواطنين، والحرص على السلم الأهلي؛ في سبيل تعزيز الاستقرار المجتمعي، وتمتين الجبهة الداخلية، وتوطيد العلاقة بين المؤسسة الرسمية وفصائل المقاومة.



وناقش اللقاء، قضايا إطلاق النار، والتعميم على التشدد بضبط السلاح من أيدي العابثين، ورفع الغطاء التنظيمي عنهم وتسليمهم لجهات إنفاذ القانون، وتعزيز الشراكة مع كافة الفصائل على أعلى المستويات، وتعزيز الحاضنة الشعبية، وحماية الحقوق والحريات، وبسط سيادة القانون على الجميع.

