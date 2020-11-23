وكالة الرأي الفلسطينية الغرفة التجارية بغزة تعلن البدء باستقبال طلبات تجديد التصاريح وكالة الرأي الفلسطينية إصابة أسير جديد بفيروس "كورونا" بمركز توقيف "عصيون" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بالضفة: 9 وفيات و1558 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 5 طلاب من بيرزيت بزعم تهريب أموال للمقاومة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: إتلاف كميات من منظمات الغاز غير الآمنة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم 179 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" توقع مشروع إنتاج الطاقة الشمسية لمدينة غزة الصناعية وكالة الرأي الفلسطينية العمل تنفذ 3 مخالصات عمالية بقيمة 12500شيكل وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" توقف العمل بالعيادات الخارجية بدءاً من يوم غد وكالة الرأي الفلسطينية "مكافحة المخدرات" تضبط 32 فرش حشيش بالوسطى
أخبار » الأخبار الحكومية

خلال لقائه برئيس وحدة التنسيق الفصائلي بالداخلية

النائب العام يؤكد على تعزيز التوافق على الاجماع الوطني

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:12

النائب العام يؤكد على تعزيز التوافق على الاجماع الوطني
النائب العام يؤكد على تعزيز التوافق على الاجماع الوطني

غزة- الرأي

أكد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، خلال اجتماعه مع رئيس وحدة التنسيق الفصائلي بوزارة الداخلية المقدم حقوقي محمد ابو جلمبو، على تعزيز التوافق على الإجماع الوطني، والامتثال لسيادة القانون، وإنفاذ القرارات القضائية، وإجراءات النيابة العامة بحق العابثين بأمن المواطنين، والحرص على السلم الأهلي؛ في سبيل تعزيز الاستقرار المجتمعي، وتمتين الجبهة الداخلية، وتوطيد العلاقة بين المؤسسة الرسمية وفصائل المقاومة.


وناقش اللقاء، قضايا إطلاق النار، والتعميم على التشدد بضبط السلاح من أيدي العابثين، ورفع الغطاء التنظيمي عنهم وتسليمهم لجهات إنفاذ القانون، وتعزيز الشراكة مع كافة الفصائل على أعلى المستويات، وتعزيز الحاضنة الشعبية، وحماية الحقوق والحريات، وبسط سيادة القانون على الجميع.
 

النائب العام يؤكد على تعزيز التوافق على الاجماع الوطني 127194299_3510256599062026_7001908189113935393_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

لأول مرة منذ عام 2007.. تسويق منتجات غذائية في أسوق الضفة الغربية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟