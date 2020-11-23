الإعلام الحكومي يزور مركز الاتحاد للتدريب الإعلامي

غزة- الرأي

أجرى وفد من وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي، زيارة لممثل مركز الاتحاد للتدريب الإعلامي الصحفي صالح المصري، بهدف تعزيز التعان المشترك بين الطرفين.

حيث ضم الوفد رئيس المكتب سلامة معروف ووسام رضوان مسئول قسم التدريب ومحمود الفرا مسئول العلاقات العامة.

من جانبه رحب ممثل مركز الاتحاد للتدريب الإعلامي الصحفي صالح المصري بالوفد الزائر، مثمنا الجهود التي يبذلها الإعلام الحكومي في خدمة الصحفيين ووسائل الإعلام خلال جائحة كورونا.

فيما أوضح رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف أن الهدف من الزيارة يأتي في سياق بحث آفاق التعاون المشترك فيما يتعلق بالتدريب الإعلامي، والاستفادة من الموارد المتوفرة بما يخدم جموع الصحافيين الفلسطينيين.

واتفق الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الإعلام ومركز الاتحاد للتدريب الإعلامي تتضمن البنود التي سيتم التوافق عليها في مجال التدريب الإعلامي.

كما وناقش الطرفان سبل تبادل الخبرات التدريبية والمدربين المختصين والمهنيين بما يساهم في دعم الخطط التدريبية لدى الطرفين ويخدم جمع الصحفيين.