مختصون يوصون بضرورة تفعيل خط هاتفي مجاني للاستشارات النفسية

غزة- الرأي

أوصى أ.محمد أبو ندى بمستشفى الإندونيسي، بضرورة العمل على تفعيل خط هاتفي مجاني ساخن خاص بوحدة الصحة النفسية لتلقي الاستشارات النفسية، وضرورة زيادة عدد الاخصائيين من كلا الجنسين داخل وحدة الصحة النفسية، وإلى مشاركة تجربة الوحدة وهذا البرنامج مع وحدات الصحة النفسية العاملة في مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية.



جاء ذلك خلال مشاركة الوحدة النفسية بالمستشفى الاندونيسي بفعاليات المؤتمر الدولي الرابع للصحة النفسية عن بعد في ظل جائحة كورونا تحديات وحلول) والذي عقد يوم السبت الماضي عبر منصة زوم، قدم خلاله أ. محمد أبو ندى وأ. محمد الكرد ورقة علمية بعنوان:" وحدة الصحة النفسية تجربة واقعية"



واستعرض أبو ندى في الجلسة الرابعة من جلسات المؤتمر شرحاً وسائطياً عن عمل الوحدة منذ افتتاحها بالمستشفى الاندونيسي إلى عملها الآن أثناء التصدي لجائحة كورونا.

ولفت الى أن وحدة الصحة النفسية أطلقت مبادرة "كلامك بيخفف آلامك" حيث استهدفت فعالياتها الطواقم الطبية والصحية والإدارية داخل المستشفى الاندونيسي وجمهور المراجعين من المجتمع، كذلك أطلت على الجماهير عبر القنوات الفضائية المحلية في إطار التركيز على تلبية الاحتياجات للطواقم والأفراد خاصة الاحتياجات النفسية لديهم.



وأشار أبو ندى إلى تصميم الوحدة لبرنامج الرعاية الذاتية في إطار دعم الطواقم العاملة الذي أقيم على مهارات العلاج بالخيال الذي يسهم في التغلب على سلبيات التعرض لمصدر الخوف الحقيقي وعلى العلاج بالموسيقى بجوانبه البدنية والعاطفية والعقلية والاجتماعية والجمالية والروحية لتحسين الحالة العقلية والبدنية للفرد.