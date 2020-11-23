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النائب العام والجهاد الإسلامي يؤكدان على تمتين الجبهة الداخلية

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 09:36

النائب العام والجهاد الإسلامي يؤكدان على تمتين الجبهة الداخلية
النائب العام والجهاد الإسلامي يؤكدان على تمتين الجبهة الداخلية

غزة- الرأي

أكد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، خلال استقباله لقيادة حركة الجهاد الإسلامي ممثلة بالقيادي خالد البطش، وأعضاء المكتب السياسي، على تمتين الجبهة الداخلية، والحفاظ على الاستقرار المجتمعي، ومحاربة الظواهر المسيئة لسلاح المقاومة، والاحتكام لسيادة القانون؛ باعتباره المظلة لتحقيق العدالة والسلم الأهلي.


وشدد المجتمعون، على استمرار الجهود لملاحقة كل من يسيء استخدام سلاح المقاومة خلافاً للقانون، واتخاذ الإجراءات العقابية التنظيمية بحق المخالفين، بجانب الإجراءات الجزائية التي تتخذها النيابة العامة.
 

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