"العدل" تفتتح باب تقديم الطلبات لاعتماد الخبراء في مجالات متنوعة

غزة- الرأي

أكد وكيل وزارة العدل د. محمد النحال، أن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة للعمل على تعديل تشريعي من خلال التواصل مع الجهات الحكومية المختصة، وتم اعتماده من المجلس التشريعي فيما يتعلق بقانون الإثبات.

وقال:"وبناءً على ذلك؛ فقد مُنحت الوزارة في هذا التعديل التشريعي الصلاحيات اللازمة لإصدار التعليمات المتعلقة باعتماد الخبراء، حيث قامت الوزارة بوضع نظام الخبراء، وبناءً على هذا النظام تم صدار الإعلانٌ للجمهور لمن يرغب من المؤهلين بالالتحاق لتعبئة الطلب وذلك لمدة أسبوعين" .



وتشمل مجالات الخبرة العديد من المجالات المختلفة مثل خبراء الهندسة (المدنية، الاتصالات، الزراعية، المعمارية، الحاسوب، تكنولوجيا المعلومات، مراقب أبينة، الميكانيكا وآلات ثقيلة، الكهربائية والالكترونية)، وخبراء الطب (في كافة مجالات الطب)، والخبراء الماليين (الشركات التجارية والصناعية والمقاولات، المصارف ومحلات الصرافة ومؤسسات الاستثمار، شركات الخدمات وشركات التأمين، شركات الأوراق المالية والتجارة الإلكترونية.)، وخبراء التصفية، وخبراء التفليسة، وخبراء التخليص الجمركي، وخبراء تخمين السيارات، وخبراء تخمين بضائع ومنقولات، وخبراء بناء وإنشاءات، وخبراء صيدلة وأدوية، وخبراء تحاليل طبية، وخبراء مقاولين، وخبراء حوادث الطرق والمرور، والأضرار المادية، وخبراء التأمينات.



وأضاف د. النحال بأن كشوفات الخبراء المعتمدة سيتم إرسالها للمحاكم كخبراء معتمدين من وزارة العدل أمام المحكام وكافة الجهات الرسمية، وسيكونون معاونين للقضاء لتسهيل إجراءات التقاضي والوصول لأحكام عادلة وسريعة فيما يتعلق بالمنازعات المدنية بين المتخاصمين.



وأكد الوكيل أن الخبراء سيتم منحهم دورات تدريبية إلزامية تقررها الوزارة تتعلق بالجوانب القانونية وبأخلاقيات الخبير وسلوكياته، لأنه سيكون جزءا مهما في إجراءات التقاضي المفضية لاتخاذ القرار القضائي.

