"العدل" و"الأشغال" تناقشان إنشاء مجمع عدلي في محافظة رفح

غزة- الرأي

ناقش وكيل وزارة العدل المستشار د. محمد النحال، ووكيل وزارة الأشغال والإسكان المهندس ناجي سرحان، الإجراءات التى تمت من أجل إنشاء مجمع عدلي في محافظة رفح، والذي سيضم محكمتي صلح وبداية رفح، وكذلك مبنى خاص بالنيابة العامة بالإضافة لمقر كاتب عدل رفح.



واطّلع وكيل وزارة العدل على ما تم إنجازه من خرائط خاصة بمجمع المحاكم والتى تم إعدادها من قبل وزارة الاشغال شاكرا الوزارة على جهودهم الكبيرة بهذا الصدد.

وأكد وكيل وزارة العدل أن وزارته تحرص على توفير البيئة المناسبة للعمل القضائي بما يحقق الاستقرار في المحاكم، مشيرا إلى أن محكمة رفح انتقل مقرها اكثر من مرة بسبب تغير المقر المُستأجَر.



يذكر أن المقر الدائم للمحاكم برفح سيكون له أثرٌ كبيرٌ على سير الإجراءات وسرعتها، سواء في عمل المحاكم أو النيابة العامة أو المعاملات العدلية لدى كاتب العدل.

