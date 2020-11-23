النائب العالم يتسلم من " الضمير" تقرير تجمّع المؤسسات المدنية الرقابي

غزة- الرأي

استقبل النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون في مكتبه، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمير أ.ماهر العطار، والمدير التنفيذي أ.علاء السكافي، واستلم تقرير تجمّع المؤسسات المدنية الرقابي حول سير محاكمات الجنايات أمام المحاكم.



وناقش اللقاء، تقديم الآراء والرؤى والمواقف المهنية لتعزيز استقلال القضاء وضمان عدم المساس به، وطَرْح أفضل الآليات لمواجهة التحديات، وتوفير الحماية الشعبية كونها ركيزة من ركائز الحماية الدستورية والأهلية، عبر السياسات التي تنتهجها النيابة العامة، فضلاً عن تعزيز ضمانات المحاكمات العادلة، والمساواة أمام القانون، وآليات الدفاع عن حقوق الضحايا، والتعاون في تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية.

