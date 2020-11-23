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مباحث التموين تحرر 23 محضر ضبط وإتلاف لمواد تموينية وغذائية

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 10:10

مباحث التموين تحرر 23 محضر ضبط وإتلاف لمواد تموينية وغذائية
مباحث التموين تحرر 23 محضر ضبط وإتلاف لمواد تموينية وغذائية

غزة- الرأي

حررت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة خلال جولاتها المستمرة في المحافظات 23 محضر ضبط وإتلاف لعدد من المواد التموينية والغذائية.

وأتلفت طواقم مباحث التموين بمحاضر رسمية، برفقة وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الصحة 235 كجم من المواد الغذائية والعصائر منتهية الصلاحية والتي لا تصلح للاستخدام الأدمي.

وضبطت مباحث التموين بـ 5 محاضر ضبط 254 كجم من زيت الزيتون والشكولاتة، بسبب عدم وجود بطاقة بيان عليها، وتم التحفظ عليها في مخازن وزارة الاقتصاد الوطني لحين إتمام الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، وخلال حملاتها التفتيشية على المنشآت التجارية لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية في ظل انتشار فيروس كورونا، حررت مباحث التموين 7 إخطارات لأصحاب تلك المحلات التجارية لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية.

وشكرت مباحث التموين الالتزام العالي من أصحاب المصالح التجارية والمولات الكبيرة بالإجراءات الوقائية، حيث لاحظت اهتماماً كبيراً من أصحابها بارتداء الكمامات ووجود المعقمات لمرتادي هذه المنشآت.

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