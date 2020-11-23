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مدرسة عبد الله بن رواحة بالوسطى تجتمع بأولياء الأمور

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 12:00

مدرسة عبد الله بن رواحة بالوسطى تجتمع بأولياء الأمور
مدرسة عبد الله بن رواحة بالوسطى تجتمع بأولياء الأمور

الوسطى- الرأي

بحثت مدرسة عبد الله بن رواحة الأساسية المشتركة،  آلية التقويم للفصل الدراسي وأهمية اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحماية من جائحة كورونا.

جاء ذلك، خلال اللقاء الذي عقدته المدرسة مع أولياء الأمور بحضور مديرة المدرسة أمل حسن والمرشدة التربوية صفاء صقر ومجموعة من أولياء الأمور.


 مديرة المدرسة رحبت بالحضور وأكدت على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية التي أقرتها وزارة التعليم والصحة والتي تهدف إلى رفع الوعي الصحي لدى أولياء الأمور والطلبة خاصة مع اكتمال خطة العودة الآمنة للمدارس بمراحلها المختلفة التي أقرتها وزارة التربية والتعليم.

 

 وتحدثت المديرة عن آلية التقويم للفصل الدراسي وضرورة تفاعل الطلبة مع الأنشطة والفعاليات التي تنظمها المدرسة ومتابعة الدروس الالكترونية والصفوف الافتراضية بجانب التعليم الوجاهي.

 

 

 وتطرق اللقاء للحديث عن دور أولياء الأمور في تشجيع الطلبة على اتباع العادات الصحية السليمة التي تتمثل في المداومة على غسل وتعقيم اليدين جيداً، واستخدام معقم اليدين، وارتداء الكمامة، و التباعد الجسدي وكل ما تنص عليه بروتوكولات وزارة التعليم والصحة.

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