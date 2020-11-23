الحكم المحلي تعزز تعاونها مع شرطة البلديات

غزة- الرأي

التقى وفد من شرطة البلديات بغزة، وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس بهدف توطيد العلاقات، وتأكيدا على تعزيز التعاون المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب الوكيل، لتهنئته بالمنصب الجديد، وضم والوفد مدير شرطة بلدية غزة العقيد/ جهاد حمادة، ومدير عمليات البلدية المقدم/ محمود العماوي، مدير الإدارة والإعلام الرائد/يحيى فلفل، مرافق المدير الملازم/ بلال حمادة، ومن النيابة الملازم/ أدهم أبو العنزين.

ورحب م. أحمد أبو راس وكيل وزارة الحكم المحلي بالحضور، وأكد على أهمية التعاون الكامل والتنسيق الدائم بين شرطة البلديات والوزارة نظرا للعلاقة التكاملية بينهم والتي من شأنها خدمة مصلحة المواطن.

وبين أن الحكم المحلي تقدر دور الشرطة كجهة تنفيذية تساعد البلديات في جهودها الرامية للمحافظة على مقدراتها ومكتسباتها تطبيقا للأنظمة والقوانين.

من جهته، تحدث مدير شرطة البلدية العقيد جهاد حمادة عن إنجازات وزارة الحكم المحلي ودورها البارز في توجيه البلديات، مؤكدا على أهمية التعاون المشترك من أجل الوصول لنتائج مثمرة.

وأوضح دورهم الفعال في ظل جائحة كورونا من أجل الحد من تزايد الإصابات في المجتمع الغزي والتي تتمثل بإغلاق المحلات في ساعة محددة، الالتزام بارتداء الكمامة، مخالفة كل من يخرق النظام أو يتهاون في تطبيقه.

بدوره، ثمن أبو راس زيارة شرطة بلدية غزة ودورها الكبير في خدمة المواطنين للتخفيف من الظروف الحالية التي تفاقمت بسبب جائحة كورونا، مؤكدا على أهمية تظافر الجهود المشتركة مع طواقم البلدية من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطني