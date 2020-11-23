وكالة الرأي الفلسطينية الغرفة التجارية بغزة تعلن البدء باستقبال طلبات تجديد التصاريح وكالة الرأي الفلسطينية إصابة أسير جديد بفيروس "كورونا" بمركز توقيف "عصيون" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بالضفة: 9 وفيات و1558 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 5 طلاب من بيرزيت بزعم تهريب أموال للمقاومة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: إتلاف كميات من منظمات الغاز غير الآمنة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم 179 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" توقع مشروع إنتاج الطاقة الشمسية لمدينة غزة الصناعية وكالة الرأي الفلسطينية العمل تنفذ 3 مخالصات عمالية بقيمة 12500شيكل وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" توقف العمل بالعيادات الخارجية بدءاً من يوم غد وكالة الرأي الفلسطينية "مكافحة المخدرات" تضبط 32 فرش حشيش بالوسطى
أخبار » الأخبار الحكومية

الحكم المحلي تعزز تعاونها مع شرطة البلديات

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 12:10

الحكم المحلي تعزز تعاونها مع شرطة البلديات
الحكم المحلي تعزز تعاونها مع شرطة البلديات

غزة- الرأي

التقى وفد من شرطة البلديات بغزة، وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس بهدف توطيد العلاقات، وتأكيدا على تعزيز التعاون المشترك.
جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب الوكيل، لتهنئته بالمنصب الجديد، وضم والوفد مدير شرطة بلدية غزة العقيد/ جهاد حمادة، ومدير عمليات البلدية المقدم/ محمود العماوي، مدير الإدارة والإعلام الرائد/يحيى فلفل، مرافق المدير الملازم/ بلال حمادة، ومن النيابة الملازم/ أدهم أبو العنزين.

ورحب م. أحمد أبو راس وكيل وزارة الحكم المحلي بالحضور، وأكد على أهمية التعاون الكامل والتنسيق الدائم بين شرطة البلديات والوزارة نظرا للعلاقة التكاملية بينهم والتي من شأنها خدمة مصلحة المواطن.
وبين أن الحكم المحلي تقدر دور الشرطة كجهة تنفيذية تساعد البلديات في جهودها الرامية للمحافظة على مقدراتها ومكتسباتها تطبيقا للأنظمة والقوانين. 
من جهته، تحدث مدير شرطة البلدية العقيد جهاد حمادة عن إنجازات وزارة الحكم المحلي ودورها البارز في توجيه البلديات، مؤكدا على أهمية التعاون المشترك من أجل الوصول لنتائج مثمرة.
وأوضح دورهم الفعال في ظل جائحة كورونا من أجل الحد من تزايد الإصابات في المجتمع الغزي والتي تتمثل بإغلاق المحلات في ساعة محددة، الالتزام بارتداء الكمامة، مخالفة كل من يخرق النظام أو يتهاون في تطبيقه.
بدوره، ثمن أبو راس زيارة شرطة بلدية غزة  ودورها الكبير في خدمة المواطنين للتخفيف من الظروف الحالية التي تفاقمت بسبب جائحة كورونا، مؤكدا على أهمية تظافر الجهود المشتركة  مع طواقم البلدية من  أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطني

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

لأول مرة منذ عام 2007.. تسويق منتجات غذائية في أسوق الضفة الغربية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟