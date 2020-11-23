"محيسن" يدعو المراكز الشبابية للمشاركة في إعداد الخطة الاستراتيجية

غزة- الرأي

دعا رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة الأستاذ أحمد محيسن، كافة المراكز والمؤسسات والهيئات الشبابية في قطاع غزة، للمشاركة في إعداد الخطة الاستراتيجية الوطنية للهيئة 2020-2024 من خلال تقديم المقترحات التي من شأنها النهوض بقطاعي الشباب والثقافة.



جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد بممثلين عن المراكز الشبابية، في مقر الهيئة بمدينة غزة، بحضور مدير عام الشباب الأستاذ جمال العقيلي.



وقال محيسن خلال اللقاء: "إننا نؤمن إيمانًا عميقًا بأهمية الشباب ودورهم الريادي في النهوض بالمشهد الوطني الفلسطيني، باعتبارهم عماد المجتمع وقادة المستقبل، وهم محور عمل واهتمام الهيئة، حيث نضع على رأس أولوياتنا العمل على وضع حلول للمشكلات الصعبة التي يعانون منها بسبب الاحتلال والحصار".



وأضاف: "إن أبواب الهيئة ستبقى مُشرعة أمام المُبادرات الشبابية كافة، وسنعمل على تفعيل وتعزيز المبادرات والأنشطة الشبابية في جميع المحافظات وخاصة في الأماكن المهمشة"، مشددًا أن العلاقة بين الهيئة والمؤسسات والمراكز والهيئات الشبابية علاقة تكاملية، بما يخدم شرائح المجتمع كافة وشريحة الشباب على وجه الخصوص.



وأكد محيسن على ضرورة تكثيف أنشطة المراكز الشبابية وتوجيهها بما يساهم في رفع مستوى وعي المجتمع الفلسطيني، وتحصينه من مخاطر فيروس كورونا.



وبيّن أن الهيئة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تشكيل مجلس استشاري يتكون من عدد من النشطاء الشباب؛ ليجتمع بشكل دوري؛ لمناقشة مشاريع وبرامج الهيئة، وطرح قضايا ومشكلات الشباب، بالإضافة لتأسيس الاتحاد العام للهيئات الشبابية؛ ليكون له دور بارز في تطوير العمل الشبابي في قطاع غزة.



وأكد الحاضرون على استعدادهم لمواصلة التعاون والشراكة مع الهيئة بما يخدم قضايا الشباب الفلسطيني ويساهم في معالجة مشكلاتهم.

