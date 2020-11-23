وكالة الرأي الفلسطينية الغرفة التجارية بغزة تعلن البدء باستقبال طلبات تجديد التصاريح وكالة الرأي الفلسطينية إصابة أسير جديد بفيروس "كورونا" بمركز توقيف "عصيون" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بالضفة: 9 وفيات و1558 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 5 طلاب من بيرزيت بزعم تهريب أموال للمقاومة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: إتلاف كميات من منظمات الغاز غير الآمنة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم 179 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" توقع مشروع إنتاج الطاقة الشمسية لمدينة غزة الصناعية وكالة الرأي الفلسطينية العمل تنفذ 3 مخالصات عمالية بقيمة 12500شيكل وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" توقف العمل بالعيادات الخارجية بدءاً من يوم غد وكالة الرأي الفلسطينية "مكافحة المخدرات" تضبط 32 فرش حشيش بالوسطى
أخبار » الأخبار الحكومية

للشباب والثقافة..

"محيسن" يدعو المراكز الشبابية للمشاركة في إعداد الخطة الاستراتيجية

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 12:24

"محيسن" يدعو المراكز الشبابية للمشاركة في إعداد الخطة الاستراتيجية للشباب والثقافة

غزة- الرأي

دعا رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة الأستاذ أحمد محيسن، كافة المراكز والمؤسسات والهيئات الشبابية في قطاع غزة، للمشاركة في إعداد الخطة الاستراتيجية الوطنية للهيئة 2020-2024 من خلال تقديم المقترحات التي من شأنها النهوض بقطاعي الشباب والثقافة.


جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد بممثلين عن المراكز الشبابية، في مقر الهيئة بمدينة غزة، بحضور مدير عام الشباب الأستاذ جمال العقيلي.


وقال محيسن خلال اللقاء: "إننا نؤمن إيمانًا عميقًا بأهمية الشباب ودورهم الريادي في النهوض بالمشهد الوطني الفلسطيني، باعتبارهم عماد المجتمع وقادة المستقبل، وهم محور عمل واهتمام الهيئة، حيث نضع على رأس أولوياتنا العمل على وضع حلول للمشكلات الصعبة التي يعانون منها بسبب الاحتلال والحصار".


وأضاف: "إن أبواب الهيئة ستبقى مُشرعة أمام المُبادرات الشبابية كافة، وسنعمل على تفعيل وتعزيز المبادرات والأنشطة الشبابية في جميع المحافظات وخاصة في الأماكن المهمشة"، مشددًا أن العلاقة بين الهيئة والمؤسسات والمراكز والهيئات الشبابية علاقة تكاملية، بما يخدم شرائح المجتمع كافة وشريحة الشباب على وجه الخصوص.


وأكد محيسن على ضرورة تكثيف أنشطة المراكز الشبابية وتوجيهها بما يساهم في رفع مستوى وعي المجتمع الفلسطيني، وتحصينه من مخاطر فيروس كورونا.


وبيّن أن الهيئة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تشكيل مجلس استشاري يتكون من عدد من النشطاء الشباب؛ ليجتمع بشكل دوري؛ لمناقشة مشاريع وبرامج الهيئة، وطرح قضايا ومشكلات الشباب، بالإضافة لتأسيس الاتحاد العام للهيئات الشبابية؛ ليكون له دور بارز في تطوير العمل الشبابي في قطاع غزة.


وأكد الحاضرون على استعدادهم لمواصلة التعاون والشراكة مع الهيئة بما يخدم قضايا الشباب الفلسطيني ويساهم في معالجة مشكلاتهم.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

لأول مرة منذ عام 2007.. تسويق منتجات غذائية في أسوق الضفة الغربية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟