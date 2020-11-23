"هنية" يعلن عن بدء تنفيذ مشاريع البنية التحتية بـ(100) ألف دولار

غزة- الرأي



أعلن عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من مشاريع البنية التحتية للمنشآت الرياضية، بتمويل تبلغ قيمته (100) ألف دولار.

وأكد عبد السلام هنية في تصريح صحفي صباح اليوم، انطلاق أعمال الصيانة والتطوير في المرافق الرياضية، وقال إنها تشمل :" صالة الشهيد سعد صايل بمدينة غزة، وصالة الشهيد حسن سلامة بالنصيرات، واستاد المدينة الرياضية بخان يونس، وملعب نادي الرضوان بغزة، والملعب متعدد الأغراض بالجامعة الإسلامية".

وأشار هنية إلى أن تطوير المنشآت الرياضية سيبقى على رأس أولويات العمل في المجلس الأعلى للرياضة، بهدف تحسين البيئة التي تستقبل الرياضيين والجماهير، وتوفير المكان الملائم لتطوير المواهب وبناء اللاعبين والفرق بالصورة المناسبة.

يذكر أن مشاريع البنية التحتية التي أشرف عليها المجلس الأعلى للرياضة، منذ بداية العام الحالي بلغت (1,275.000) دولار، شملت تطوير البنية التحتية في (30) ناد رياضي، وإنشاء المدرج الجنوبي باستاد فلسطين وصالة الشهيدين الوزير والرنتيسي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، وتطوير مرافق استاد فلسطين، وتمويل بناء مقر نادي اتحاد شباب دير البلح.