العمل تنفذ 3 مخالصات عمالية بقيمة 12500شيكل

غزة- الرأي

نفذت وزارة العمل من خلال قسم علاقات العمل في مديرية عمل محافظة خان يونس 3 مخالصات عمالية بقيمة 12500 شيكل.

وتمت المخالصات بين أحد محال الحلويات وعماله في مقر المديرية.

وكانت المخالصة الأولى بقيمة 4 آلاف شيكل، والمخالصة الثانية بقيمة 4500 شيكل، فيما بلغت قيم المخالصة الثالثة 4000 شيكل.

وتعمل الادارة العامة لعلاقات العمل على حل النزاعات العمالية بالطرق الودية بين طرفي الانتاج، وتحصيل الحقوق العمالية وإبرام مخالصات عمالية، وفقا لقانون العمل رقم 7 لسنة 2000.

