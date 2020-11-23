"الاقتصاد" توقع مشروع إنتاج الطاقة الشمسية لمدينة غزة الصناعية

غزة- الرأي

وقعت الهيئة العامة للمدن الصناعية التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني وشركة بريكو للمقاولات والتجارة العامة اليوم الاثنين، اتفاقية حول ترخيص مشروع انتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية لمدينة غزة الصناعية، وذلك خلال اجتماع ضم مجلس إدارة الهيئة.

ووقع عن الهيئة العامة للمدن الصناعية، رئيس مجلس إدارتها ووكيل وزارة الاقتصاد د.رشدي وادي، وعن شركة بريكو رئيس مجلس الإدارة بشار المصري بحضور د.فريد القيق ممثلا عنه.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني ورئيس هيئة المدن الصناعية د.رشدي وادي، إن تكلفة المشروع بلغت 10 مليون دولار، وسيتولد عنه 7ميجاوات، وسيستفيد المستثمرين داخل المدينة الصناعية من المشروع بشكل حيوي.

وأوضح د. وادي أن الفائض سيعود لشركة توزيع الكهرباء حتى يتم الاستثمار بكامل المصانع والمساحة في المدينة الصناعية.

وأشار وادي إلى أن سعر كيلو وات الواحد هو 60 أغورة فقط للمستثمر

داعيا أياهم للاستثمار فيها لما لها من مزايا كبيرة.

وأضاف وادي أن الوزارة قدمت الكثير من التسهيلات للمستثمرين والعديد من الحوافز، وأنها وضعت كافة قدراتها ومقدراتها لتسهيل عملهم.

وأشاد وادي بدور القطاع الخاص في العمل على دعم القطاع الصناعي في قطاع غزة.

من جهته عبر د.فريد القيق ممثلا عن شركة بريكو للمقاولات والتجارة، عن سعادته لتوقيع الاتفاقية والبدء بتشغيل المشروع كأكبر مشروع على مستوى فلسطين.

وأوضح القيق أن كافة المصانع والشركات بالمدينة ستستفيد من الطاقة بتعرفة أقل من التعرفة الحالية، مما سيساهم في دعم المستثمرين.

وأكد القيق أن المشروع سيشجع الاستثمار داخل المدينة الصناعية وسيخلق فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل.

وشكر القيق وزارة الاقتصاد وهيئة المدن الصناعية على الجهد الذي بذلته طيلة الفترة الماضية من أجل تذليل العقبات أمام المشروع، ودوره في دفع عجلة الاقتصاد ونهضته.

وفي السياق ذاته شكر رئيس مجلس إدارة باديكو بشار المصري خلال إتصال هاتفي بوكيل وزارة الاقتصاد د. رشدي وادي، على تذليل العقبات وإنجاح المشروع الكبير.

ويأتي المشروع ضمن الحوافز التي تقدمها الهيئة ووزارة الاقتصاد للمستثمرين في المنطقة الصناعية.

