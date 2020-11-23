الاقتصاد: إتلاف كميات من منظمات الغاز غير الآمنة

غزة- الرأي

أتلفت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، كميات من منظمات الغاز غير الآمنة.

وقالت الإدارة العامة للصناعة في الوزارة، إن الطواقم أخذت عينات من منظمات الغاز لحظة دخولها من معبر كرم أبوسالم لإجراء الفحوصات عليها.

وأوضحت الإدارة أن نتيجة الفحص للمنظمات كانت غير مطابقة للمواصفات الفسطينية وقامت اللجنة الفنية بإتلافها على الفور حفاظاً على سلامه المستهلك

وفي سياق متصل قامت دائرة التنمية الصناعية بالإدارة العامة للصناعة و في اطار متابعه الصناعات الجديدة خاصه الصناعات التي تعتمد على المواد الخام الداخلة في عمليه الانتاج من المواد المدورة بزيارة مصنع إعاده تدوير ماده الرصاص في محافظه خانيونس .

وقام مدير عام المواصفات والمقاييس في وزارة الاقتصاد ومدير دائرة التنمية الصناعية بتفقد مصنع إعاده تدوير ماده الرصاص في محافظه خانيونس .

وتأتي الزيارة للاطلاع على المنتج في المصنع وكميه الانتاج الشهري ومدى قدره المنتج على تغطيه السوق المحلي

