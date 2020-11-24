هنرى يقصف شباك مانشستر يونايتد بهدف تاريخى

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى سوف نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

سجل الأسطورة الفرنسى تييرى هنرى واحداً من أجمل الأهداف فى مشواره الكروى ومن أجمل الأهداف فى تاريخ أرسنال، بشباك الغريم التقليدى مانشستر يونايتد، ليظل هذا الهدف راسخاً فى أذهان كل عشاق الجانرز حتى اليوم.

المباراة أقيمت ضمن الجولة الثامنة لموسم 2000 / 2001 بالدوري الإنجليزي، على ملعب "هايبرى" العريق، والذى انتقل منه أرسنال إلى ملعب "الإمارات" حاليا، ونجح المدفعجية فى حسم اللقاء لصالحه، بعدما فاز بالهدف الرائع الذى سجله هنرى.

وجاء الهدف من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، بعد دورانه 180 درجة حول نفسه، ليكون واحداً من أجمل أهداف الغزال الأسمر هنرى.