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عودة كاسيميرو لقائمة الملكى وغياب راموس وبنزيما

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 06:41

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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الاسباني عن قائمة الفريق المسافرة الى ميلانو، لمواجهة إنتر ميلان غدًا الأربعاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث استدعى المدرب الفرنسي 21 لاعباً، وقد شهدت القائمة غياب كلاً من سيرجيو راموس، إيدير ميليتاو، كريم بنزيما، ألفارو أودريوزولا، وفيدي فالفيردي.

في حين شهدت القائمة عودة كاسيميرو، بالإضافة الى تواجد المدافع الشاب فيكتور تشوست، كما استدعى زيدان مهاجم الكاستيا هوجو دورو.

وجاءت القائمة كالأتي:

حراسة المرمى: كورتوا، ألتوبي، لونين.

خط الدفاع: كارفخال، فاران، ناتشو، مارسيلو، ميندي، تشوست.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، أوديجارد، إيسكو.

خط الهجوم: هازارد، أسينسيو، فاسكيز، فينيسيوس، ماريانو، رودريجو، هوجو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، فيما يحتل انتر المركز الرابع برصيد نقطتين، ويتصدر بوروسيا موشنجلادباخ الألماني برصيد 5 نقاط، ويليه شاختار الأوكراني برصيد 4 نقاط وبفارق الاهداف عن الفريق الملكي.

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