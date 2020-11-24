جريزمان عن انتقاده بسبب ميسي: ردى سيكون في الملعب

رد النجم الفرنسي أنطوان جريزمان الفرنسي، مهاجم فريق برشلونة، على الانتقادات، التي تعرض لها في الفترة الأخيرة، بسبب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد تصريحات أحد أقارب النجم الفرنسي، ضد البرغوث الأرجنتيني.

تحدث جريزمان، في قناة "Movistar +" الإسبانية، عن الانتقادات التي يتعرض لها، قائلاً: "منذ وصولى إلى برشلونة، لم أرغب في التحدث عن أمور تحدث خارج الملعب، لأننى أفضل الرد في الملعب، حينما تكون الكرة في قدمى".

أضاف النجم الفرنسي قائلاً: "حان الوقت لوضع الأشياء في مكانها، لأنني كنت أتحمل الأشياء والتعليقات منذ فترة طويلة وقلت بالفعل إن هذا يكفي".

وكانت بعض جماهير فريق برشلونة، قد هاجمت الفرنسي أنطوان جريزمان، أثناء مغادرته التدريبات مساء الخميس الماضى، بسبب النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، حيث نشرت شبكة "GOL" الإسبانية، فيديو للجماهير تلتف حول سيارة جريزمان خلال خروجه من المدينة الرياضية بعد المشاركة في المران وهى تصيح "ميسي محترم".

وتحدث ميسي للعديد من وسائل الإعلام التي كانت في انتظاره عقب وصوله إلى مطار برشلونة أمس الأربعاء، بعد مشاركته مع منتخب بلاده في الفوز على نظيره البيروفى 2-0، فى تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال ميسي ردا على تصريحات الوكيل السابق للفرنسى أنطوان جريزمان وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "لقد سئمت من أن أكون دائما مشكلة كل شيء في النادى".

وكان إريك أولھاتس، الوكیل السابق للفرنسى أنطوان جريزمان، اتھم میسي مؤخرا بأنه يتحكم في كل شيء داخل برشلونة قائلا "وصل أنطوان إلى ناد يعاني من مشاكل خطیرة حیث يتحكم میسي في كل شيء".