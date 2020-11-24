جهازك المناعى سلاحك ضد كورونا

جهازك المناعى هو سلاحك لمواجهة كورونا، وهو الوحيد الذى يستطيع حمايتك من خطر الإصابة بالفيروس إذا كان يعمل جيدا ولا يعانى من أى خلل أو مشكلة صحية، لذلك ينصح دائما بتعزيز الجهاز المناعى من خلال الطرق المختلفة وتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات لتعزيز صحة الجسم والمناعة.

وحسب ما ذكره موقع health فإن هناك بعض الأطعمة التى تساعد على تقوية مناعتك ووقايتك من كورونا وهى:

1:الأطعمة التى تحتوى على فيتامين أ

فيتامين أ يساعد في تعزيز صحة الأمعاء والجهاز التنفسي، وتشمل الأطعمة الغنية بفيتامين "أ" الجزر والبطاطا الحلوة والسبانخ والبروكلي والفلفل الأحمر.

2:الأطعمة التى تحتوى على فيتامين سي

يساعد فيتامين سى في تحفيز تكوين الأجسام المضادة، وتعزيز صحة المناعة ويوجد فى الفواكه الحمضية والفراولة والفلفل الأحمر والكيوي .

3:الأطعمة التى تحتوى على فيتامين هـ

هذه المغذيات تعزز تحييد الجذور الحرة من خلال العمل كمضاد للأكسدة، وتشمل الأطعمة الغنية بفيتامين هـ الزيوت النباتية والمكسرات والبذور والأفوكادو.

4:الأطعمة التى تحتوى على الزنك

هناك العديد من الإنزيمات المعتمدة على الزنك في أجسامنا وقد ارتبط نقصها بالضعف المناعي، وتشمل الأطعمة الغنية بالزنك الفاصوليا والبذور والمكسرات واللحوم والدواجن والمأكولات البحرية.

5:الأطعمة التى تحتوى على البروتين

تعتبر الأحماض الأمينية المحددة الموجودة في البروتين ضرورية لوظيفة الخلايا التائية، وهي الخلايا التي تحمي الجسم من مسببات الأمراض،ويوجد فى" اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية والبيض والفاصوليا والمكسرات والبذور".