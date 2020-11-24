جوجل تطور سرًا تطبيق جديد يشبه Truecaller

تستعد جوجل لإطلاق صورة رمزية جديدة لتطبيق "Phone by Google" والتى توصف بأنها دليل على أن الشركة ستطور خدمتها لمعرفة هوية المتصل على غرار تطبيق "تروكولر"، فيما لم تكشف الشركة عن أى شيء رسميًا عن التطبيق، لكن التفاصيل الجديدة رصدها مستخدم Reddit وأبلغ عنها 9to5Mac لأول مرة، وسيطلق على التطبيق اسم Google Call وسيوفر معرف المتصل والحماية من البريد العشوائي.

وقد تم العثور على معلومات حول هذا التطبيق الجديد من إعلان على YouTube، لكن هذا التطبيق غير متاح حتى الآن على جوجل Play مما يعنى أنه يمكننا أن نتوقع من جوجل طرح هذا التطبيق قريبًا جدًا.

وفى الوقت نفسه، حصل تطبيق Google Phone مؤخرًا على مزايا جديدة مثل قراءة اسم المتصل والمزيد، كما حصل التطبيق الآن على ميزة إعلان هوية المتصل الجديدة، وتقرأ هذه الميزة اسم المتصل ورقم هاتفه عند قفل الشاشة.

كما أضافت جوجل أيضًا الحذف التلقائى لتسجيلات شاشة الاتصال القديمة والنسخ بعد 30 يومًا، كما أضاف تطبيق الهاتف أيضًا اختصار "رسائل البريد الصوتى المحفوظة" فى علامة تبويب البريد الصوتى إلى جانب ميزات ثانوية أخرى، وكان تطبيق الهاتف من جوجل بمثابة تطبيق Dialer الأساسى لهواتف سلسلة Pixel وبعض الهواتف الذكية التى تعمل بنظام Android One.

ومع ذلك، تعمل جوجل الآن على توسيع دعم تطبيق الهاتف لمزيد من الهواتف الذكية التى تعمل بنظام أندرويد، وقد أصدرت جوجل مؤخرًا الإصدار التجريبى من التطبيق على جوجل Play.