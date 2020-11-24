خبراء يشيدون بعمل القضاء بغزة بشأن سير المحاكمات الجنائية

غزة- الرأي

أشاد خبراء بالأداء الإيجابي للمحاكم النظامية في قطاع غزة، والذي تمثل في المحافظة على حقوق المتهمين ومتابعة الإدعاءات بالتعذيب، وكذلك عقد محاكمات سرية في بعض القضايا نظراً لخصوصيتها.

جاء ذلك، خلال لقاء عبر الفيديو كونفرنس مع الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته حضره المستشار زياد ثابت رئيس المكتب الفني والتفتيش القضائي، والأستاذة عطاف زحالقة خبيرة حقوق الإنسان في برنامج سواسية، والأستاذ ألبرتو باسكير الخبير الدولي في الرقابة على المحكمات ، والأستاذ علاء السكافي مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان.

من جهته أكد المستشار زياد ثابت للمجتمعين بأن العائق الأول لأداء أكثر تقدماً للمحاكم يكمن في قلة عدد القضاة، والاحتياجات التدريبية للسادة القضاة خاصة خارج قطاع غزة للاستفادة من الخبرات والتجارب لدى الآخرين في مجال العدالة الجنائية ، بالإضافة لحالة الحصار والإغلاق ونقص اللوجستيات .

يذكر بأن الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء قام بالرقابة علي أداء محاكم البداية في قطاع غزة خلال عام ٢٠١٩ وأعد تقرير استناداً الى المعايير الدولية لمراقبة المحاكمات ومعايير حقوق الانسان من قبل الخبير الدولي ألبرتو باسكيرو الذي فوضه مشروع سواسية بهذه المهمة، وقد تسلم رئيس المكتب الفني والتفتيش القضائي نسخة عنه مؤخراً .