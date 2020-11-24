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الحكم المحلي تعزز تعاونها مع جامعة الأمة

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:16

الحكم المحلي تعزز تعاونها مع جامعة الأمة
الحكم المحلي تعزز تعاونها مع جامعة الأمة

غزة- الرأي

استقبل وكيل الحكم المحلي م. أحمد أبو راس وفداً من جامعة الأمة بغزة، متمثلة برئيس الجامعة د. نصر مدوخ وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك.
جاء ذلك خلال لقاء عُقد في مكتب الوكيل لتهنئته بالمنصب الجديد.
وضم الوفد عميد كلية القانون د. مازن نور الدين، مساعد رئيس الجامعة للشئون الإدارية د. خالد عاشور، مدير العلاقات العامة د. خالد الصيداوي و أ. أحمد سويدان. 
وفي بداية اللقاء رحب الوكيل بوفد الجامعة، مشيداً بجهودهم الجلية في بناء الأجيال وتخريج أفواج من الشباب سلاحها العلم، مؤكدا على أهمية دور وزارة الحكم المحلي في تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني كافة لحصد نتائج مثمرة للطرفين.
من جهته، أبدى رئيس الجامعة استعدادهم الحقيقي للتعاون بأي مجال ترتئيه الوزارة من خلال جامعة الأمة، موضحا بقوله: " نحن بصدد تقديم تسهيلات معينة وذلك من خلال اتفاق بيننا وبين الوزارة مُتَمثل بأي تطوير دراسي، خصومات معينة، دورات تطويرية وغيرها من التسهيلات".
بدوره، ثمن أبو راس زيارة وفد الجامعة ودورها الكبير في خدمة الشباب الفلسطيني، وحرصها على تطوير المجتمع من خلال الكفاءات التي يتم تخريجها سنويا، وأبدى ترحيبا بأي تعاون قادم بين الطرفين.
مؤكداً على ضرورة التعاون المشترك لتسخير جهود العلمي لدي الجامعة لخدمة الوزارة والهيئات المحلية لمجتمع الفلسطيني.

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