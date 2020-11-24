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رئيس المتابعة الحكومية يتفقد مشاريع وزارة الأشغال وعدد من المصانع

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:21

رئيس المتابعة الحكومية يتفقد مشاريع وزارة الأشغال وعدد من المصانع
رئيس المتابعة الحكومية يتفقد مشاريع وزارة الأشغال وعدد من المصانع

غزة- الرأي

أجرى الدكتور محمد عوض رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، ووكيل ووزارة الأشغال م. ناجي سرحان،  جولة  تفقدية على مشاريع وزارة الأشغال ومشروع انشاء 111وحدة سكنية في حي الندى شمال قطاع غزة.
ورافقهم في الجولة رئيس اتحاد الصناعات الإنشائية علي الحايك ونائب رئيس اتحاد المقاولين جهاد الفرا.
وتفقد عوض ما تم انجازه في مشروع حي الندى واطلع على سير العمل فيه، كما زار مصنع معروف للبلوك والشركة العربية للباطون.
بدوره، ثمن عوض ما تقوم به وزارة الأشغال العامة والإسكان من متابعة وتنفيذ للعديد من المشاريع ومراقبة المصانع.
وشكر م. سرحان في نهاية الزيارة رئيس متابعة العمل الحكومي على ما تقوم به الحكومة من دور ريادي في متابعة المشاريع المختلفة.
 

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