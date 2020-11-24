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"شرطة القرارة" تُنهي خلافين ماليين بقيمة 34 ألف شيكل

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:26

"شرطة القرارة" تُنهي خلافين ماليين بقيمة 34 ألف شيكل

غزة- الرأي

أنهى مكتب الشكاوى في مركز شرطة القرارة شرق محافظة خان يونس، خلافين ماليين بين مواطنين بقيمة 34 ألف و500 شيكل.

وفي هذا السياق؛ ذكر الرائد أحمد المجايدة رئيس قسم الشكاوى بمركز القرارة أن القسم استقبل شكوى المواطن (م.غ) بحق المشكو ضده (ع.أ) على خلفية دين شرعي ومعاملة تجارية بقيمة 13 ألف شيكل.

وأشار إلى أنه تم التوصل لحل يقضي بدفع المبلغ على أقساط شهرية بعد موافقة الطرفين على ذلك.

وفي سياق متصل؛ أوضح المجايدة أنه تم إنهاء خلاف آخر على خلفية معاملات بيع وشراء بين المواطني (م.ع)، والمواطن (أ،ع) مقداره 21 ألف و500 شيكل.

ولفت إلى أنه تم جمع طرفي الخلاف، والاستماع لأقوالهما، والاتفاق على حل وافق عليه الجميع بحضور الشهود

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