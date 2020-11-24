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بلدية خان يونس تشرع بالضخ التجريبي لبئر مياه الرحمة غرب المدينة

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 10:18

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غزة-الرأي

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بأعمال الضخ التجريبي لبئر مياه الرحمة والوقع غربي المدينة، وذلك ضمن الاستعدادات المتواصلة لتحسين واقع الخدمات في قطاع المياه في ظل الظروف الراهنة.

وكانت البلدية والمصلحة قد شرعتا في وقت سابق بمشروع حفر البئر المذكور بتمويل من مكتب المنسق الخاص للشؤون الإنسانية"OCHA " من خلال مؤسسة معاً.

وتأتي عملية الضخ التجريبي تمهيداً لاستكمال باقي الأعمال اللازمة لتوصيل وربط البئر على شبكة المياه التي تُعذي منازل المواطنين، مما يساهم في تحسين خدمات المياه المقدمة للمواطنين في مدينة خان يونس، ومن المتوقع ان يضخ هذا البئر حوالي (80)  متر مكعب في الساعة.

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