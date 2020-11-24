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"الأدلة الجنائية" تكشف قضية سطو بقيمة 10 آلاف شيكل

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:45

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غزة-الرأي

كشفت الأدلة الجنائية بمحافظة الشمال قضية سطو وسرقة مبلغًا مالياً بقيمة 10 آلاف شيكل على ورشة لأحد المواطنين بمعسكر جباليا.

بدوره،  أوضح الرائد يوسف حمد مدير دائرة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات في محافظة الشمال أنه وبعد ورود إشارة من عمليات شرطة المحافظة بوجود عملية سطو، توجهت الطواقم الفنية في الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الجريمة.

ولفت إلى أنه تم رفع آثار بصمات عن شباك الورشة وإرسال بصمات مسرح الجريمة وبصمات العاملين إلى قسم البصمات بالمعمل الجنائي.

وبيّن الرائد حمد أنه تم عملية المضاهاة والمقارنة للبصمات، وتبين تطابق إحدى البصمات مع المدعو(ع.س) وعليه تم إبلاغ المباحث العامة بنتيجة الفحص الفني للبصمات وقاموا باستدعاء المدعو.

وأشار إلى أنه وخلال التحقيق الأولي مع المذكور، ومواجهته بالتقرير الفني للبصمات أقر بعملية السطو بالتعاون مع المدعو(ي.ز).

وأكد حمد أنه تم تحويل المتهمين لقسم التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما.

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