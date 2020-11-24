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زراعة رفح وبلدية الشوكة تشرعان في تشجير شارع صلاح الدين

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:54

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غزة-الرأي

اجتمع  مدير زراعة رفح م. أكرم ابو دقة برئيس بلدية الشوكة أ. زياد الدباري،تم خلاله  استعراض الأنشطة التي قامت بها وزارة الزراعة في منطقة الشوكة،وخاصة انشاء خزان المياه في الشوكة وتعبيد الطريق الزراعي وغيره من المشاريع التنموية في المنطقة.
كما جرى خلال اللقاء بحث المشاكل التي يتعرض لها المزارعين في منطقة الشوكة الجنوبية بسبب النقص الحاد في المياه.
بدورها،قدمت بلدية الشوكة الشكر لوزارة الزراعة لما قامت به من توجيه للمؤسسات الاهلية والدولية للعمل في منطقة الشوكة والتي تعتبر السلة الغذائية لمحافظة رفح.
وبعد نهاية الاجتماع توجه الطرفان لتشجير شارع صلاح الدين والبدء في الزراعة من مفترق مشروع عامر وحتى المعبر،وذلك بمشاركة بلدية رفح.
 

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