المجلس الأعلى للرياضة يعلن جاهزية الشرطة لتأمين الملاعب

غزة- الرأي

أعلن المجلس الأعلى للرياضة عن انتهاء التجهيزات من قبل الإدارة العامة للشرطة لتأمين الملاعب مع قرب انطلاق الدوري للدرجتين الممتازة والأولى بكرة القدم، يوم الجمعة المقبل، وأوضح عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة أن دور الشرطة يمثل ركيزة أساسية في نجاح المواسم الرياضية السابقة، من خلال تأمين الجمهور ودخول اللاعبين وأمن الملاعب والحفاظ على النظام.

وأكد هنية خلال استقباله العميد محمد مهاني والنقيب محمد سالم ممثلي شرطة أمن الملاعب، ظهر اليوم الثلاثاء في مكتبه بمقر المجلس الأعلى بغزة، أن الموسم الحالي يختلف عن المواسم السابقة كون الملاعب ستخلو من الجماهير، والدور الأساسي للشرطة تأمين الملاعب وعدم السماح للجماهير بالدخول، والتأكد من العدد المسموح بدخوله إلى الملعب في كل مباراة، من خلال التعليمات التي وضعتها اللجنة العليا لأزمة "كورونا"، وتعليمات وزارة الصحة بفحص اللاعبين والكوادر الفنية قبل انطلاق المباريات.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى والمنظومة الرياضية على ثقة بقدرة الشرطة على القيام بواجبها، والحفاظ على سلامة كافة مكونات المنظومة الرياضية.

من جانبه قال العميد محمد مهاني أن الشرطة وضعت خطة متكاملة لتأمين الملاعب قبل انطلاق الدوري، لتطبيق الإجراءات الحكومية اللازمة لنجاح الموسم الرياضي، ومساندة كوادر المجلس الأعلى للرياضة واتحاد كرة القدم لتطبيق كافة التعليمات، بما يكفل سلامة اللاعبين.

وأكد مهاني أن الشرطة قدمت نموذجا متقدما في حفظ النظام خلال المواسم الرياضية السابقة، ونجحت في إظهار الصورة المشرقة للنشاط الرياضي، بالتعاون مع كافة مكونات العمل الرياضي في محافظات غزة.

