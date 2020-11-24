"هنية" يعلن تخصيص صالة "بن ويدر" لذوي الإعاقة

غزة- الرأي

كشف عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن تخصيص صالة "بن ويدر" للياقة البدنية، لتدريبات وإعداد لاعبي ومنتخبات ذوي الإعاقة والسيدات، وذلك بمناسبة يوم المعاق العالمي الذي سيصادف يوم الثالث من ديسمبر المقبل، وكان هنية استقبل صباح اليوم كامل أبو الحسن نائب رئيس اللجنة البارالمبية، وعيد شقورة عضو مجلس إدارة اللجنة، بحضور محمد الدلو مدير عام مجمع فلسطين الرياضي، ومحمد حلس مدير الأندية والاتحادات.

وأكد هنية على أهمية دعم رياضة ذوي الإعاقة وإعداد البرامج والخطط المناسبة لتطوير واحتضان مواهب ذوي الإعاقة في كافة الألعاب، وأشار إلى أن المجلس الأعلى يسعى لتوفير البيئة المناسبة لرياضات ذوي الإعاقة، من خلال إضافة قاعة لصالح إدارة اللجنة ضمن مرافق مجمع فلسطين الرياضي، وتوفير قاعة التدريب أيضاً للدورات والاجتماعات وورش العمل الخاصة باللجنة البارالمبية.

بدوره تحدث كامل أبو الحسن نائب رئيس اللجنة البارالمبية عن التحديات التي تواجه رياضة ذوي الإعاقة في ظل أزمة "كورونا"، وتأجيل الفعاليات التي كانت مقررة في يوم المعاق العالمي، وعدم القدرة على تجميع اللاعبين حرصاً على سلامتهم، وأضاف أبو الحسن أن اللجنة البارالمبية بحاجة إلى ترتيب الأوراق من أجل التحضير للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021، وتنفيذ البرامج الخاصة بتأهيل اللاعبين والمنتخبات، وشكر دعم المجلس الأعلى للرياضة بتوفير صالة "بن ويدر" وقاعة التدريب، وتمنى أن تنجح جهود المجلس الأعلى لإعادة ترتيب ملقات اللجنة البارالمبية في شقي الوطن.