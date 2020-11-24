مستشفى الاندونيسي ينقذ حياة شاب من الموت المحقق

غزة-الرأي

نجحت الطواقم الطبية العاملة بالعناية المركزة في مستشفى الاندونيسي من إنقاذ شاب (٢٥) عاماً من الموت المحقق، حيث تم تحويله من مستشفى العودة بحالة حرجة جداً لعدم وجود قسم عناية مركزة فيها، وادخل على أثرها فوراً لقسم العناية المكثفة بالمستشفى.

وأوضح المدير الطبي لمستشفى الاندونيسي د. محمد أبو ندى بأن المريض كان يعاني من إصابة قديمة بطلق ناري في المفصل أثناء مشاركته بمسيرات العودة الكبرى، مبينا وصول المريض العناية في وضع سيء جداً إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، وضعف شديد بعمل عضلة القلب ناتج عن تسمم حاد في الدم، مشيرا الى تعامل الطواقم العاملة بحرفية عالية واهتمام بالغ، مضيفاً تعد الحالة من الحالات المعقدة والصعبة في التعامل معها نتيجة هبوط في كافة مؤشرات الحياة وفشل أغلب وظائف الأعضاء بالجسم.

ولفت د. أبو ندى ان المريض مكث أسبوعين بغرفة العناية المكثفة إلى أن تم تماثله للشفاء، لافتا الى نجاح الطواقم الطبية من إنقاذ حياة المرضى، حيث تم إنقاذ حياة مريضين من مصابي فيروس "كوفيد19" المستجد وهي تعد من الحالات الصعبة التي تدخل العناية المكثفة، وتنجح الطواقم الطبية في إنقاذ حياتهم.

