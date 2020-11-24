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الشرطة العسكرية والمرور تتابعان التزام المركبات العسكرية على الطرق

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 01:31

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غزة-الرأي

شرع جهاز الشرطة العسكرية، بالتعاون مع إدارة المرور والنجدة بالشرطة، الإثنين، بتسيير دوريات تفتيش ميدانية على المركبات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني، لضمان التزامها على الطريق.

جاء ذلك عقب لقاء عُقد الأحد الماضي، لترتيب آلية المتابعة والتفتيش، وذلك بحضور كلّ من مدير إدارة الأمن العسكري بالشرطة العسكرية المقدم محمد المشهراوي، ومدير إدارة المرور والنجدة بالشرطة العقيد تامر شحادة.

بدوره، قال العقيد عمر أبو سنينة مدير عام جهاز الشرطة العسكرية إن هذا الإجراء الجديد يأتي لمساندة إدارة المرور والنجدة بالمهام المرورية، ومتابعة المخالفات الصادرة عن المركبات التابعة لوزارة الداخلية وأجهزتها وإداراتها.

وأوضح "أبو سنينة" إنه تم الشروع بتسيير دوريات مشتركة من الشرطة العسكرية والمرور، للتفتيش على المركبات التابعة للوزارة، وضمان التزامها على الطريق، ومتابعة أية مخالفات تتسبب بها.

ونوًّه إلى أن هذا المشروع تم إقراره منذ بداية العام الجاري، إلا جائحة كورونا تسببت في تأخير العمل به خلال الأشهر الماضية.

بدوره، أكد المقدم "المشهراوي" أنه تم الاتفاق على تفعيل قسم "المرور العسكري" بجهاز الشرطة العسكرية؛ لمساندة شرطة المرور في المهام المتعلقة بالمركبات التابعة لوزارة الداخلية.

وقال "المشهراوي" إن الحملة ستركز على كل ما يتعلق بالمخالفات المرورية الناتجة عن العسكريين، وتسيير دوريات مشتركة لمتابعة وضبط سير المركبات العسكرية في الطرقات.

وأضاف: "ستتم متابعة سريان الترخيص والتأمين الخاص بالمركبات العسكرية".

من جانبه، ثمّن العقيد "شحادة" جهود جهاز الشرطة العسكرية في مساندة إدارة المرور بالشرطة في تحقيق الأمن والانضباط المروري.

وأكد أنه سيستمر العمل بهذا النظام خلال الفترات المقبلة؛ من أجل تحقيق أكبر قدر من الالتزام  بالقانون والنظام على الطريق.

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