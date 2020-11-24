الشرطة البحرية تُنجز"6" قضايا مالية قيمتها "7500" شيكل

غزة- الرأي

أنجزت لجنة حل النزاعات المنبثقة عن الشرطة البحرية, وبعضوية نقابة وجمعية الصيادين "6" قضايا مالية في مقر شؤون الصيادين داخل ميناء غزة البحري .





وذكرت الشرطة البحرية أنَّ جميع القضايا تتعلق بقطع وإتلاف شباك الصيادين بفعل مراكب الجر الكبيرة التي تتجاوز مناطق اختصاصها وتتعدى على مناطق ُيحظر عليها الجر فيها.





ولفتت لجنة حل النزاعات إلى أنَّ إجمالي التعويضات المالية بلغت "7523" شيكل، من "6" شكاوى مقدمة بحق صيادي مراكب الجر، وتم التوصل إلى حلولٍ تُرضي جميع الأطراف.