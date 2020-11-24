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مباحث دير البلح تلقي القبض على لصين قاما بسرقة دراجتين

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 01:37

مباحث دير البلح تلقي القبض على لصين قاما بسرقة دراجتين
مباحث دير البلح تلقي القبض على لصين قاما بسرقة دراجتين

الوسطى- الرأي

أنجزت دائرة مباحث المحافظة الوسطى قسم دير البلح تكليفات النيابة العامة والتي مفادها سرقة مجهولين لعدد من المنازل، والدراجات النارية في منطقة الزوايدة.

وقال رئيس قسم مباحث دير البلح النقيب معاوية بشير :" منذ اللحظة الأولى لتلقي تكاليف النيابة العامة حول وقائع السرقة، تم تكثيف جهود البحث والتحري وحصر أسماء المشبوهين في منطقة الزوايدة".

وأوضح بشير أنه تم استرجاع كاميرات المراقبة في المكان، حيث تم التعرف على (س. ق) 50 عام، وعلى الفور تحركت دورية لمكان تواجده وتم ضبطه متلبس خلال محاولته سرقة دراجة نارية من أحد المنازل 
وبين بشير أنه خلال التحقيق الأولي معه أقر بسرقة 3 منازل ودراجتين ناريتين بمشاركة المدعو: (س. س) 33 عام .

وذكر بشير أنه تم إحالة المذكورين والمضبوطات للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما حسب الأصول.

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