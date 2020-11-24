وحدة التخطيط بالداخلية تعقد دورة لارتقاء العاملين في تنفيذ القضايا الشرعية

غزة- الرأي

عقدت وحدة التخطيط والتطوير بالتعاون مع مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة دورة بعنوان " إجراءات الضم والمشاهدة والحضانة أثناء تنفيذ القضايا الشرعية" بواقع " " 25 ساعة.



واستهدفت الدورة " 25" ضابط من العاملين في أقسام التنفيذ في الشرطة القضائية، بهدف الارتقاء بالعاملين في تنفيذ القضايا الشرعية.



وشملت الدورة عدة محاور" العنف المبني على النوع الاجتماعي، مستوى الحماية القانونية – مسودة قانون حماية الأسرة من العنف نموذج ، مسارات الإحالة في نظام التحويل الخاص ببيوت الإيواء، ونظام مركز حياة لحماية وتمكين النساء والعائلات وحدة حماية الأسرة في الشرطة الفلسطينية، الوظيفة الاجتماعية لممثلي إنفاذ القانون ومسئولية الشرطة في حماية النساء المعنفات ،أصول التحقيقات في قضايا النساء واتباع الطرق القانونية في انجاز الشكاوى المقدمة من النساء إجراءات الضم والمشاهدة والحضانة " .