وزارة السياحة تتابع مشروع تطوير سوق القيسارية الأثري

غزة- الرأي

عقدت وزارة السياحة والاثار اجتماع مع المؤسسات المشاركة في مشروع ترميم وتطوير سوق القيسارية الأثري في غزة القديمة لمتابعة تنفيذ المشروع الذى يهدف الى الحفاظ على المكان الأثري المهدد بالاندثار .

وأوضحت الوزارة ان د.حموده الدهدار عن الوزارة التقى بالمهندس منير الباز مندوب الكلية الجامعية، والاستاذ عبداللطيف ابوهاشم مندوب وزارة الاوقاف حيث ناقشا مخططات المشروع واطلعا على اليات التنفيذ والحد الزمنى للانتهاء من المرحلة الاولى للمشروع .

وبينت وزارة السياحة انها كانت شرعت في تنفيذ مشروع ترميم وتطوير سوق القيسارية الأثري في غزة القديمة بالتعاون مع الكلية الجامعة للعلوم التطبيقية ، وبلديه غزة حيث خصص له مبلغ 99 الف يورو كمرحلة أولى، بدعم من مؤسستي "بركات" فى بريطانيا ، ومؤسسة "جيردا هنكل" الالمانية ، بهدف الحفاظ على المكان كمعلم اثرى هام .

واشارت الوزارة ان سوق القيسارية هو اخر سوق في قطاع غزة وتم تشييده في العصر المملوكى، ويعانى المكان من سنوات من تعديات غير مشروعه وقله وعى من قبل المواطنين والتجار بأهميته التاريخية، ويحتاج المكان الى اعاده انشاء البنية التحتية بشكل كامل .

وقالت الوزارة انها مستمرة بالتعاون مع المؤسسات الأخرى المعنية والجهات الدولية المانحة في الحفاظ على المعالم الاثرية في قطاع غزة وحمايتها من التعديات والتخريب وتنفيذ مشاريع ترميم متعددة لكى تبقى هذه المواقع شاهده على الحقب الزمنية التي انشات بها .