وكالة الرأي الفلسطينية أبومرزوق: حماس ضد حل الدولتين ومع الإجماع الوطني وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تبحث تعاونها مع هيئة المكاتب والشركات الهندسية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم بغزة تطلق مسابقة "معاً لمواجهة كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية اعتقال فلسطينيين اثنين اجتازا السياج الأمني شرق القطاع وكالة الرأي الفلسطينية 306 وفيات و7334 إصابة في صفوف الجالية الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تستولي على كرفان زراعي غرب سلفيت وكالة الرأي الفلسطينية 78 وفاة و4586 إصابة بفيروس كورونا في الأردن وكالة الرأي الفلسطينية شرطة الاحتلال تنفذ مناورة تدريبية في الداخل المحتل وكالة الرأي الفلسطينية مقتل "إسرائيليين" جراء تحطم مروحية في بئر السبع المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة: رفع قدرة أسرة العناية المخصصة لمرضى (كوفيد 19)
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة السياحة تتابع مشروع تطوير سوق القيسارية الأثري

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 01:48

وزارة السياحة تتابع مشروع تطوير سوق القيسارية الأثري
وزارة السياحة تتابع مشروع تطوير سوق القيسارية الأثري

غزة- الرأي

عقدت وزارة السياحة والاثار اجتماع مع المؤسسات المشاركة في مشروع ترميم وتطوير سوق القيسارية الأثري في غزة القديمة لمتابعة تنفيذ المشروع  الذى يهدف الى الحفاظ على المكان الأثري المهدد بالاندثار .
وأوضحت الوزارة ان د.حموده الدهدار عن الوزارة  التقى بالمهندس منير الباز مندوب الكلية الجامعية، والاستاذ عبداللطيف ابوهاشم مندوب وزارة الاوقاف حيث ناقشا مخططات المشروع واطلعا على اليات التنفيذ والحد الزمنى للانتهاء من المرحلة الاولى للمشروع .
وبينت وزارة السياحة انها كانت شرعت في تنفيذ مشروع ترميم وتطوير سوق القيسارية الأثري في غزة القديمة بالتعاون مع الكلية الجامعة للعلوم التطبيقية ، وبلديه غزة حيث خصص له مبلغ 99 الف يورو كمرحلة أولى، بدعم من مؤسستي "بركات" فى بريطانيا ، ومؤسسة "جيردا هنكل" الالمانية ، بهدف الحفاظ على المكان كمعلم اثرى هام . 
 واشارت الوزارة ان سوق القيسارية هو اخر سوق في قطاع غزة وتم تشييده في العصر المملوكى، ويعانى المكان من سنوات من تعديات غير مشروعه وقله وعى من قبل المواطنين والتجار بأهميته التاريخية، ويحتاج المكان الى اعاده انشاء البنية التحتية بشكل كامل .
وقالت الوزارة انها مستمرة  بالتعاون مع المؤسسات الأخرى المعنية والجهات الدولية المانحة في الحفاظ على المعالم الاثرية في قطاع غزة وحمايتها من التعديات والتخريب وتنفيذ مشاريع ترميم متعددة لكى تبقى هذه المواقع شاهده على الحقب الزمنية التي انشات بها .

وزارة السياحة تتابع مشروع تطوير سوق القيسارية الأثري c2dee362-4e1f-4172-9378-4a9c97468ed1
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

لأول مرة منذ عام 2007.. تسويق منتجات غذائية في أسوق الضفة الغربية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟