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الحكم المحلي تبحث تعاونها مع البنك الوطني الإسلامي

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 01:54

الحكم المحلي تبحث تعاونها مع البنك الوطني الإسلامي
الحكم المحلي تبحث تعاونها مع البنك الوطني الإسلامي

غزة- الرأي

بحثت وزارة الحكم المحلي تعزيز سُبل التعاون المشترك مع البنك الوطني الإسلامي.
 جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس، لتهنئته بالمنصب الجديد.
وضم الوفد مدير البنك الوطني الإسلامي أ. حازم الحصري، ومدير دائرة التمويل والاستثمار بالبنك الوطني الإسلامي محمد غانم.
ورحب وكيل الوزارة أبو راس بالوفد، وأشاد بجهود البنك الوطني الإسلامي في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني في ظل ما يعانيه من حصار مفروض على قطاع غزة.
 وأكد على أهمية فتح آفاق للتعاون المشترك بين الطرفين للوصول إلى نتائج مثمرة تصب في مصلحة المواطن الذي يعتبر رأس المال الأساسي.
من جهته، بين مدير البنك الوطني الإسلامي حازم الحصري أهمية وضع خطط مستقبلية تجمع بين البنك ووزارة الحكم المحلي والعمل على تطبيقها من خلال تعاون مشترك يُشعر المواطن بالتغيير الحقيقي في الجوانب التي فيها قصور واضح.
بدوره، ثمن أبو راس زيارة البنك ودوره الكبير في خدمة المواطنين للتخفيف من الظروف الحالية التي تفاقمت بسبب جائحة كورونا، مؤكدا على أهمية تظافر الجهود المُشتركة من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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