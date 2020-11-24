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الحكم المحلي تبحث تعاونها مع هيئة المكاتب والشركات الهندسية

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:24

الحكم المحلي تبحث تعاونها مع هيئة المكاتب والشركات الهندسية
الحكم المحلي تبحث تعاونها مع هيئة المكاتب والشركات الهندسية

غزة- الرأي

بحثت وزارة الحكم المحلي تعزيز سُبل التعاون المشترك مع هيئة المكاتب والشركات الهندسية بغزة.
جاء ذلك،  خلال لقاء عقد في مكتب وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس، لتهنئته بالمنصب الجديد.
وضم الوفد رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية م. وليد شحادة، أمين سر الهيئة م. فرج الصرفندي، وأعضاء مجلس الإدارة متمثلة بـ م. جميل سكيك، م. محسن حرز الله، م. رامي أبو ريدة.
ورحب وكيل الوزارة أبو راس بالوفد، وأشاد بجهود الهيئة فى خدمة أبناء الشعب الفلسطيني وما يقدمونه من تسهيلات لهم تخدم متطلباتهم .
وأكد على أهمية فتح آفاق للتعاون المشترك بين الطرفين لحل المشاكل التي تواجه الهيئة والتي تتطلب تظافر الجهود لتحقيق المصلحة العامة.
من جهته، أوضح رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية وليد شحادة أهمية وضع خطط مستقبلية تجمع بين الهيئة ووزارة الحكم المحلي والعمل على تطبيقها من خلال تعاون مشترك.
وناقش الطرفان عدة مشاكل قائمة بحاجة إلى حلول جذرية ، مشيرين إلى أهمية دور البلديات كطرف رئيسي في العلاقة بين الهيئة والمواطنين  .

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