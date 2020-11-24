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هنية" يدعم تعشيب ملعب بلدية أم النصر

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:33

هنية" يدعم تعشيب ملعب بلدية أم النصر
هنية

غزة- الرأي

وافق عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، على دعم تعشيب ملعب بلدية أم النصر، ومنح هذه المنطقة الحدودية شمال محافظة غزة مساحة ممارسة الرياضة ، وذلك خلال زيارة وفد من بلدية أم النصر ظهر اليوم الثلاثاء لمقر المجلس الأعلى للرياضة بغزة.
وضم وفد البلدية د.موسى أبو حيدر رئيس البلدية وكل من أعضاء المجلس البلدي يونس أبو عرار وماهر أبو ثريا وماهر المبحوح، بحضور محمد الدلو مدير عام مجمع فلسطين الرياضي، ومحمد حلس مدير الأندية والاتحادات.

وناقش وفد البلدية مع هنية، حاجة المنطقة الحدودية لمنشأة رياضية، تستوعب الشباب والرياضيين وتخدم الفعاليات الرياضية، ومساندة صمود أهالي المنطقة التي تعاني ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتواصل.
وأوضح رئيس البلدية د. موسى أبو حيدر أن منطقة ام النصر لا يوجد به ملعب أو مكان يمارس فيه الشباب نشاطاتهم الرياضية، مع أن البلدية خصصت مساحة ثلاثة دونمات لإقامة الملعب عليها. 
بينما عبر هنية عن تقديره للبلدية وأكد دعم المجلس الأعلى للشباب والرياضة لتوفير العشب الطبيعي للملعب وتجهيزه مطلع الصيف المقبل.
يأتي ذلك في ظل اهتمام المجلس الأعلى للشباب والرياضة في تطوير البنية التحتية للرياضة في كافة محافظات غزة.

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