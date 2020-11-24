الحكم المحلي تلتقي بوجهاء حي الشجاعية لتعزيز التعاون المشترك

غزة- الرأي

قام وفد من وجهاء حي الشجاعية بغزة بزيارة وزارة الحكم المحلي، وقد ضم الوفد مختار حي الشجاعية فؤاد الضبة، رجل الأعمال والوجيه أبو أدهم عابد، مختار العواصي بشير السرساوي، المختار دياب رجب، المختار أحمد الجمال، لتهنئة المهندس أحمد أبو راس بمناسبة توليه لمنصب وكيل وزارة الحكم المحلي، وقد أثنى الوفد بالجهود القيمة التي تقوم بها وزارة الحكم المحلي.

واكد الوفد على استعدادهم للتعاون مع وزارة الحكم المحلي لمساندة البلديات لتقوم بخدماتها تجاه المواطنين على أكمل وجه .

بدوره، أكد أبو راس أن وجهاء ومخاتير العائلات يقع على عاتقها دور كبير في قيادة المجتمع الفلسطيني ليكون مجتمعا قائما على النظام ومواكبا للتطوير من خلال توجيه الشباب نحو الارتقاء بأنفسهم وتوجيه المجتمع ليكون داعما للبلديات حتى تبقى البلديات قادرة على أداء مهامها على أكمل وجه.