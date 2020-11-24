وكالة الرأي الفلسطينية أبومرزوق: حماس ضد حل الدولتين ومع الإجماع الوطني وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تبحث تعاونها مع هيئة المكاتب والشركات الهندسية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم بغزة تطلق مسابقة "معاً لمواجهة كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية اعتقال فلسطينيين اثنين اجتازا السياج الأمني شرق القطاع وكالة الرأي الفلسطينية 306 وفيات و7334 إصابة في صفوف الجالية الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تستولي على كرفان زراعي غرب سلفيت وكالة الرأي الفلسطينية 78 وفاة و4586 إصابة بفيروس كورونا في الأردن وكالة الرأي الفلسطينية شرطة الاحتلال تنفذ مناورة تدريبية في الداخل المحتل وكالة الرأي الفلسطينية مقتل "إسرائيليين" جراء تحطم مروحية في بئر السبع المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة: رفع قدرة أسرة العناية المخصصة لمرضى (كوفيد 19)
أخبار » الأخبار الحكومية

الحكم المحلي تلتقي بوجهاء حي الشجاعية لتعزيز التعاون المشترك

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 09:10

الحكم المحلي تلتقي بوجهاء حي الشجاعية لتعزيز التعاون المشترك
الحكم المحلي تلتقي بوجهاء حي الشجاعية لتعزيز التعاون المشترك

غزة- الرأي

قام وفد من وجهاء حي الشجاعية بغزة بزيارة وزارة الحكم المحلي، وقد ضم الوفد مختار حي الشجاعية فؤاد الضبة، رجل الأعمال والوجيه أبو أدهم عابد، مختار العواصي بشير السرساوي، المختار دياب رجب، المختار أحمد الجمال، لتهنئة المهندس أحمد أبو راس بمناسبة توليه لمنصب وكيل وزارة الحكم المحلي، وقد أثنى الوفد بالجهود القيمة التي تقوم بها وزارة الحكم المحلي.
واكد الوفد على استعدادهم للتعاون مع وزارة الحكم المحلي لمساندة البلديات لتقوم بخدماتها تجاه المواطنين على أكمل وجه .
بدوره، أكد أبو راس أن وجهاء ومخاتير العائلات يقع على عاتقها دور كبير في قيادة المجتمع الفلسطيني ليكون مجتمعا قائما على النظام ومواكبا للتطوير من خلال توجيه الشباب نحو الارتقاء بأنفسهم وتوجيه المجتمع ليكون داعما للبلديات حتى تبقى البلديات قادرة على أداء مهامها على أكمل وجه.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

لأول مرة منذ عام 2007.. تسويق منتجات غذائية في أسوق الضفة الغربية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟