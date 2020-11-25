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ما هو أفضل هاتف آيفون يمكنك شراؤه في نهاية عام 2020؟‎‎

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 07:22

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أطلقت شركة ”أبل“ الأمريكية مؤخراً سلسلة واسعة من هواتف ”آيفون 12“ التي فاجأت الشركة بها العالم، من حيث التنوع وما حوته من هواتف تناسب كافة الشرائح

ويقف المشتري حائرا عند محاولته شراء هاتف ”آيفون“، حيث تتنوع الموديلات وتتباين في مواصفاتها بشكل ملحوظ، لكن أسعار الهواتف هي التي ستكون في النهاية حاكمة لقرار الشراء، ومن أبرز هواتف ”آيفون“ التي يمكن شراؤها للاستمتاع بجودتها ومواصفاتها مقابل أسعار معقولة، هي:

iPhone SE

الهاتف الأصغر من شركة ”أبل“ في خط إنتاج ”آيفون“ ويعتبر الحل الأمثل لكل من لا يرغب في حمل هاتف ضخم ويريد هاتفا من الجيل القديم يمكن حمله والتعامل معه بيد واحدة، كما أن سعره يعتبر مقبولاً بالنسبة للجميع.

iPhone 12

الهاتف الأكثر مناسبة لشرائح مختلفة من مستخدمي الهواتف، سواء من عشاق شركة ”أبل“ أو مستخدمي هواتف الشركات الأخرى الذين يرغبون في التعامل مع تجربة ”أبل“ أو غير القادرين على أسعار الشركة الأمريكية الباهظة.

iPhone 12 Mini

يقدم هذا الهاتف الخلطة المقبولة لمحبي الهواتف الصغيرة التي تقدم مواصفات تقنية عالية وأداء متفوقا على أجيال أخرى من الهواتف، وهو ما يتحقق في هذا الهاتف، الذي فاجأت به ”أبل“ الأوساط التقنية حول العالم هذا العام.

iPhone 12 Pro Max

هو الجهاز المناسب لعشاق الترفيه والألعاب ومشاهدة المحتوى في المقام الأول، والذين يركزون على استخدام هواتفهم لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو، حيث يتميز بشاشته الكبيرة، وقوة معالجه تمنحه إمكانيات قوية.

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