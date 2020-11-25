برشلونة بالشباب يتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

تأهل فريق برشلونة الإسباني إلى دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه دينامو كييف الأوكراني 4 / صفر الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة.

وتقدم برشلونة بهدف سجله سيرجينو ديست في الدقيقة 52 وأضاف مارتن برايثوايت (هدفين) في الدقيقتين 57 و70 من ركلة جزاء، قبل أن يختتم أنطوان جريزمان أهداف برشلونة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، محققا العلامة الكاملة، وتوقف رصيد دينامو كييف عند نقطة واحدة.

وتأهل برشلونة لدور الستة عشر رسميا بغض النظر عن نتائج مباراتيه المتبقيتين في دور المجموعات.

ولعب برشلونة المباراة بعدد كبير من اللاعبين الشباب والبدلاء، وغاب عن اللقاء نجوم الصف الأول بالفريق وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي وصامويل أومتيتي وأنسوماني فاتي وسيرجي روبرتو.

وحسم يوفنتوس الإيطالي صعوده إلى الدور الثاني بعدما حقق انتصارا صعبا وتغلب على ضيفه فرينكفاروزي المجري 2 / 1 الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السابعة.

ورفع يوفنتوس رصيده بذلك إلى تسع نقاط في المركز الثاني ليتأهل برفقة برشلونة الإسباني المتصدر برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد فرينكفاروزي عند نقطة واحدة متساويا في ذلك مع دينامو كييف الأوكراني.

وافتتح ميرتو أوزوني التسجيل لفيرنكفاروزي في الدقيقة 18، ثم أدرك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 35 ، وحسم البديل ألفارو موراتا المباراة وبطاقة التأهل لصالح يوفنتوس بهدف الفوز 2 / 1 في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

بدأت المباراة بإيقاع لعب متوسط واستمرت فترة جس النبض لدقائق، وقد حاول فرينكفاروزي فرض حضوره في المواجهة لكن يوفنتوس كان الأفضل نسبيا في الاستحواذ دون التعجل في بدء المحاولات الهجومية.

وجاءت أول فرصة تهديفية في الدقيقة 15، حيث أرسل رونالدو عرضية متقنة إلى باولو ديبالا الذي سدد دون تردد لكن حارس المرمى دينيس ديبسوز تصدى للكرة.

وفي الدقيقة 18، تلقى يوفنتوس صدمة عندما افتتح فرينكفاروزي التسجيل مستغلا هفوة دفاعية، حيث استخلص توكماك نجوين الكرة وانطلق ببراعة إلى داخل منطقة الجزاء ثم مرر عرضية أخفق الدفاع في قطعها لتصل الكرة إلى ميرتو أوزوني الذي وجهها بلمسة مهارية إلى داخل الشباك معلنا تقدم فرينكفاروزي 1 / صفر.

بعدها عزز يوفنتوس سيطرته على الكرة بشكل واضح وشكل ضغطا هجوميا مكثفا بحثا عن التعادل مستغلا تحركات خوان كوادرادو ومحاولات رونالدو وديبالا، لكنه اصطدم بتكتل دفاعي من جانب الفريق المجري ووجد صعوبة في تهديد المرمى.

وفي الدقيقة 33، أسكن رونالدو الكرة في الشباك إثر تمريرة من ديبالا، لكن الحكم لم يحتسبها هدفا بداعي التسلل.

وبعد أقل من دقيقتين، أدرك رونالدو التعادل ليوفنتوس حيث تلقى عرضية من كوادرادو وهيأ نفسه ببراعة شديدة ثم صوب كرة مباغتة قوية من خارج منطقة الجزاء وجدت طريقها إلى داخل الشباك معلنة تعادل يوفنتوس 1 / 1 .

وواصل يوفنتوس سيطرته على مجريات اللعب وتفوقه في الجانب الهجومي، حيث حاصر منافسه في وسط ملعبه لدقائق، لكن الفريق المجري كثف تركيزه بشكل كبير على الجانب الدفاعي قبل أن يقدم أكثر من محاولة في الثواني الاخيرة من الشوط الأول لكنها باءت بالفشل لينتهي بالتعادل 1 / 1 .

وبدأ الشوط الثاني بإيقاع لعب أكثر سرعة، واستعرض يوفنتوس نشاطه الهجومي مبكرا لكنه عانى من اليقظة الدفاعية لفرينكفاروزي.

وكاد رونالدو أن يضيف الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 58 إثر خطأ دفاعي فادح، لكن حارس المرمى تدخل في اللحظة المناسبة وأطاح بالكرة.

وعاند الحظ بيرنارديسكي بشكل كبير في الدقيقة 60، حيث سدد كرة قوية من خارج حدود منطقة الجزاء لكن القائم تصدى لها.

ورد فرينكفاروزي بمحاولة خطيرة في الدقيقة 61، حيث تلقى توكماك طولية وانطلق داخل منطقة الجزاء وكاد أن يسدد لكن المدافع أليكس ساندرو أطاح بالكرة في اللحظة المناسبة.

وأجرى أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس ثلاثة تبديلات في الدقيقة 62، حيث أشرك فيدريكو كييزا وألفارو موراتا وديان كولوسيفسكي بدلا من باولو ديبالا وبيرنارديسكي ووستون ماكيني.

وضاعت فرصة ثمينة على يوفنتوس في الدقيقة 69 حيث أرسل موراتا طولية رائعة إلى رونالدو الذي حاول إسكان الكرة في الشباك بلمسة مهارية لكن الحارس تصدى للكرة ببراعة.

وواصل يوفنتوس ضغطه الهجومي لكنه عانى من التكتل الدفاعي لفرينكفاروزي، وكذلك البطء في اللمسات الأخيرة للهجمات أحيانا.

وفي الدقيقة 76، تلقى موراتا كرة طولية وتوغل ببراعة داخل منطقة الجزاء ثم سدد، لكن القائم الأيمن للحارس تصدى للكرة.

وفي الدقيقة 83، تصدى حارس فرينكفاروزي بأطراف أصابعه لكرة خطيرة سددها رودريجو بيتانكور.

وأجرى أندريا بيرلو تبديلين في الدقيقة 84، حيث أشرك آرون رامزي وأدريان رابيو بدلا من آرثور ميلو وبيتانكور.

وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل 1 / 1 لكن موراتا حسم المواجهة وبطاقة التأهل لصالح يوفنتوس بهدف الفوز 2 / 1 في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، حيث تلقى عرضية من كوادرادو وسدد الكرة برأسه لتمر بين ساقي الحارس إلى داخل الشباك. واقترب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خطوة جديدة من التأهل إلى دور الستة عشر بفوزه على اسطنبول باشاك شهير التركي 4 -1 الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثامنة.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة فاز باريس سان جيرمان الفرنسي على ضيفه لايبزج الألماني 1 /صفر. ويتصدر مانشستر ترتيب المجموعة الثامنة برصيد تسع نقاط ويحل سان جيرمان وصيفا بست نقاط بفارق الأهداف فقط عن لايبزج فيما يتذيل باشاك شهير المجموعة بثلاث نقاط. وعلى ملعب أولد ترافورد تقدم برونو فيرنانديز بهدفين لمانشستر في الدقيقتين السابعةو19

وأضاف ماركوس راشفورد الهدف الثالث لمانشستر من ضربة جزاء في الدقيقة 35 ثم رد دنيز توروك بهدف لباشاك شهير في الدقيقة 75 قبل أن يؤكد دانييل جيمس فوز مانشستر بهدف رابع في الوقت بدل الضائع.

وعلى ملعب حديقة الأمراء، قاد النجم البرازيلي نيمار فريقه باريس سان جيرمان للفوز على لايبزج بهدف سجله من ضربة جزاء في الدقيقة 11 ليتنفس الفريق الفرنسي بعد بداية متواضعة. واقترب فريق بوروسيا دورتموند الألماني بشكل كبير من التأهل بعد فوزه على ضيفه كلوب بروج البلجيكي 3 /صفر الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السادسة.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها فاز لاتسيو الإيطالي على ضيفه زينيت سانت بطرسبرج الروسي 3-1.

ويتصدر دورتموند المجموعة السادسة برصيد تسع نقاط من أربع مباريات ويحل لاتسيو وصيفا بثمان نقاط ويليه كلوب بروج في المركز الثالث برصيد أربع نقاط فيما يتذيل زينيت المجموعة بنقطة واحدة.

وعلى ملعب سيجنال إيدونا بارك، واصل المهاجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند تألقه اللافت وسجل هدفين في شباك كلوب بروج بعد ثلاثة أيام فقط من تسجيل أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في شباك هيرتا برلين بالبوندسليجا.

وسجل هالاند الهدفين الأول والثالث لدورتموند في الدقيقتين 18 و60 وتكفل جادون سانشو بالهدف الثاني في الدقيقة .45

وعلى ملعب الأولمبيكو، تقمص تشيرو إيموبيلي دور البطولة وقاد لاتسيو لفوز ثمين على زينيت بثلاثة أهداف لهدف. وسجل إيموبيلي الهدفين الأول والثالث للاتسيو في الدقيقتين الثالثة و55 وأحرز ماركو بارولو الهدف الثاني في الدقيقة 22 في الوقت الذي تكفل فيه أرتيم دزيوبا بالهدف الوحيد للفريق الروسي في الدقيقة25 وتأهل فريقا تشيلسي الإنجليزي وأشبيلية الإسباني رسميا بعد أن تغلبا على رين الفرنسي وكراسنودار على الترتيب بنتيجة واحدة 2 / 1 ، الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة.

وفي المباراة الأولى سجل أوليفييه جيرو هدفا قاتلا قاد به تشيلسي للفوز على مضيفه رين 2 / 1

وتقدم تشيلسي بهدف سجله كالوم هودسون أودوي في الدقيقة 22، وتعادل رين في الدقيقة 85 بهدف سجله سيرهو جيراسي، قبل أن يسجل أوليفييه جيرو هدف الفوز لتشيلسي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق أشبيلية الإسباني على مضيفه كراسنودار الروسي 2 /1 وتقدم أشبيلية بهدف سجله إيفان راكيتيتش في الدقيقة الرابعة وتعادل كراسنودار عن طريق وانديرسون ماسييل سوزا كامبوس في الدقيقة 56 قبل أن يسجل منير الحدادي هدف الفوز لأشبيلية في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

ورفع أشبيلية رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف تشيلسي ليتأهل إلى دور الستة عشر أيضا، وتوقف رصيد كراسنودار عند نقطة واحدة في المركز الثالث.