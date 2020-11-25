بيلباو يكتسح بيتيس برباعية في الدوري الإسباني

اكتسح فريق اتلتيك بيلباو ضيفه ريال بيتيس 4 /صفر الاثنين في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحسم بيلباو الفوز بهدفين في كل شوط ليحصد ثلاث نقاط غالية.

وتقدم بيلباو بهدف عكسي سجله فيكتور رويز لاعب بيتيس بالخطأ في مرماه في الدقيقة التاسعة ثم أضاف اندير كابا الهدف الثاني في الدقيقة .33

وفي الشوط الثاني أحرز إيكار مونياين الهدف الثالث لبيلباو في الدقيقة 59 ثم سجل أليكس بيرينجور الهدف الرابع في الدقيقة .78

الفوز رفع رصيد بيلباو إلى 12 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف عن بيتيس صاحب المركز الثاني عشر.